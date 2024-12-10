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Deniz Baysal'dan Final Yapan Kalpazan Dizisine Veda Paylaşımı!

Deniz Baysal'dan Final Yapan Kalpazan Dizisine Veda Paylaşımı!

Kalpazan Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2024 - 10:38

Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un 3. kez partner olduğu Kalpazan için üzücü haber gelmişti. Düşük reytingleri nedeniyle Kalpazan için final kararı alınmış ve dizi ekibi final bölümü hazırlığına başlamıştı. Son bölümüyle ekranlara gelen Kalpazan için ekran yolculuğu sona ererken dizide Ayşe'yi canlandıran Deniz Baysal, duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

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Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Kalpazan, düşük reytingler ve reklam gelirinin az olması nedeniyle hızlı bir final kararıyla karşılaşmıştı.

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Kalpazan, düşük reytingler ve reklam gelirinin az olması nedeniyle hızlı bir final kararıyla karşılaşmıştı.

Dün akşam (9 Aralık) 8. bölümüyle ekranlara veda eden Kalpazan'a ikinci bir şans verilmemesi sosyal medyayı uzun süredir meşgul ederken dizide Ayşe'yi canlandıran Deniz Baysal'dan Kalpazan'a veda paylaşımı geldi.

Dün akşam (9 Aralık) 8. bölümüyle ekranlara veda eden Kalpazan'a ikinci bir şans verilmemesi sosyal medyayı uzun süredir meşgul ederken dizide Ayşe'yi canlandıran Deniz Baysal'dan Kalpazan'a veda paylaşımı geldi.

Dizi ekibiyle fotoğraflarının kolajını yapan Baysal, paylaşıma duygusal bir not ekleyerek diziye ve ekibine veda etti.

Dizi ekibiyle fotoğraflarının kolajını yapan Baysal, paylaşıma duygusal bir not ekleyerek diziye ve ekibine veda etti.

Söz konusu paylaşımın ardından Deniz Baysal, X hesabından Kalpazan izleyicisine hitaben bir veda paylaşımı daha yaptı.

Söz konusu paylaşımın ardından Deniz Baysal, X hesabından Kalpazan izleyicisine hitaben bir veda paylaşımı daha yaptı.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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