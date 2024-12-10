Neler İzlemişiz?! Türk Televizyonlarına Damga Vurmuş 40 Unutulmaz An
Neler İzlemişiz?! Türk Televizyonlarına Damga Vurmuş 40 Unutulmaz An
Türk televizyonlarında bir dönem öyle anlar ekrana geldi ki canlı yayındaki kavgalardan absürt sahnelere kadar her biri hafızalarımızda yer alıyor. Ekran kurallarının bu kadar katı olmadığı dönemde yayınlanan 40 unutulmaz anı sizler için derledik. Her biri buram buram nostalji kokan video ve görseller içeren içeriğimizle size zaman yolculuğu vaat ediyoruz. İşte Türk televizyonlarından 40 unutulmaz an ve sahne...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses'in canlı yayında efkarlanıp içki içtiği anlar. Bülent Ersoy bayağı fondip yapmış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Dokun Bana" yarışmasının sunucusu Acun Ilıcalı, 5 gün boyunca arabadan elini çekmeyen bir yarışmacının oyununu kaybetmesine sebep olmuştu.
3. Yaprak Dökümü'nün femme fatale karakteri Ferhunde'nin depresyondayken aldığı duş sahnesi. Şimdi böyle bir sahneye denk gelmek çok zor.
4. Bu sahne şu an yayınlansa herhalde tüm ekran buzlanırdı...
5. Büyük bir canlı yayın skandalıyla karşı karşıyayız. Ali Poyrazoğlu, "Ben daha önce hiç ellenmedim" diyen Seray Sever'i canlı yayında resmen taciz etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir döneme damga vuran aşklarıyla Banu Alkan ve Murat Taşdemir, gündüz kuşağının vazgeçilmeziydi. Canlı yayında sık sık kavga eden ikili arasındaki tansiyon epey yükselmiş ve Taşdemir, Banu Alkan'a tokat atmıştı.
7. 1 Kadın 1 Erkek dizisindeki bu efsane sahne, "Hintli çocuğa tanrısını yedirdiler!" denilerek linçlenir miydi? Vallahi mümkün!
8. "Kazasız belasız" derken yaşanan bu an kesinlikle ikonik!
9. Her şarkısı olay olan İsmail YK'nın canlı yayında gerçekleştirdiği enfes performanslardan birini bırakmasak olmazdı...
10. Oğuzhan Koç'un bu ikonik ânları daha uzun yıllar internette karşımıza çıkacak gibi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ahmet Çakar'ın canlı yayına boğazına piton yılanı sararak çıktığı an... Gerçi bu programdaki her an unutulmazlar arasında yer alabilir.
12. Sınava canhıraş yetişen bu ablamızın nereyi kazandığını merak etmedik değil!
13. Anlatmaya bile gerek yok, görüyorsunuz...
14. Türk televizyonlarına damga vuran bir diğer olay erotik şair Nara Benek'in canlı yayında soyunması olmuştu.
15. Mimar Selim Bey sayesinde yeni evine kavuşan Fahrettin Bey'in aşırıya kaçan tavırları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Maç sonu röportajında muhabir Bülent Karpat ve kaleci Engin İpekoğlu'nun arasında geçen ilginç diyalog hala beynimizin bir köşesinde kira vermeden yaşıyor.
17. Mehmet Ali Erbil yine bildiğiniz gibi...
18. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde spikerin maç oynanırken sahaya dalması ve sakatlanan futbolcuyla röportaj yapması...
19. Mehmet Ali Erbil'in dev salamını izleyicilerin ağzına sokması televizyonun en unutulmaz anları arasında yer alıyor.
20. Şimdi böyle bir sahneyi yayınlamak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Şimdilerin popüler sunucularından Nur Tuğba Namlı'nın dünyanın en kötü ikilemi arasında kaldığı o an...
22. Eşine "Bulunmaz hint çamaşırı mısın?" diye yakaran Telat Bey'in çıkışı da listemizde yer alıyor.
23. Caner Toygar'ın büyük aşkı Tülin için çıldırıp kafasında bardak kırması o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Tabii bu hareketi şu an bile anlamlandıramıyoruz orası ayrı.
24. Erol Büyükburç'un canlı yayında "Ben saksı değilim" çıkışını öncesinde şaka zannetmiştik.
25. Hülya Avşar'ın canlı yayında Ricky Martin'in poposunu elleyip kalite kontrol yaptığı anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26. Şimdilerde dine yönelen Meriç Erkan, bir dönem rahmetli Ahu Tuğba'ya aşkını her fırsatta dile getirip Hadise'nin Stir Me Up şarkısıyla dans ediyordu.
27. "Havada durdum, şahitlerim var" desek siz kimden bahsettiğimizi anlarsınız...
28. Medyum Memiş'in canlı yayında Keto'yu dövmesiyle neye uğradığımızı şaşırmıştık.
29. "Ne dedin sen?" çıkışıyla Hande Ataizi'ne saç baş dalan Sevda Demirel'in imza attığı efsane kavga.
30. Her sözü olay olan Seda Sayan'ın Erol Köse'ye canlı yayında verip veriştirdiği o enfes konuşması!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31. Damarına basıldığında epey asabi bir gazeteci olan Uğur Dündar'ın bekçiyi dövdüğü anlar.
32. Flash TV efsanesi Yalçın Çakır'ın Melek Subaşı isimli kadınla başa çıkışı gerçekten unutulmazdı. Sende de ne sabır varmış Yalçın Abi!
33. Efsane anchorman Mehmet Ali Birand'ın canlı yayında yaptığı gaf, unutulmaz TV anları arasında elbette yer alıyor.
34. Yine Yalçın Çakır ve yine unutulmaz bir sahne...
35. Türk televizyonlarındaki unutulmaz anlar derlenince Mehmet Ali Erbil karşımıza epey çıkıyor. Kuşum Aydın'la olan bu anlarını yeniden hatırlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
36. Bu üçlüyü şu an böyle bir sahnede görmek mi?! Mümkün değil!
37. Okan Bayülgen'in canlı yayın konuğuna atlaması yetmezmiş gibi bir de "Ben yalayacağım" dediği anlara şaşırmaktan bir hal olduk!
38. Bu sohbetin bir de Siyaset Meydanı'nda konuşulması...
39. Asmalı Konak'ın her sahnesi ayrı olay...
40. Türkiye'yi rock müzikle tanıştıran Rockçı Serpil'i de unutmak ne mümkün...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın