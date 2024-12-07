Giray Altınok, Prens'in Eşcinsel Olup Olmadığını Yanıtladı!
Giray Altınok, Prens'in Eşcinsel Olup Olmadığını Yanıtladı!
BluTV'nin en iyi işlerinden Prens, hepimizi öyle etki altına aldı ki 2. sezonu izlerken '3. sezon ne zaman?' demeye başladık. Giray Altınok'un enfes zihninden çıkan Prens her bölüm harikalar yaratırken Giray Altınok, karakteri hakkında bomba bir açıklama yaptı. Çoğu izleyici Prens karakterinin eşcinsel olduğunu düşünürken Altınok bu konuya açıklık getirdi. Altınok'un açıklaması içeriğimizde!
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BluTV'nin fırtınalar estiren dizisi Prens, Giray Altınok'un müthiş zihninden ekranlara geldi. Dizi hepimizi öyle etkisi altına aldı ki Prens izlemeden yapamaz olduk!
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Komedyen Giray Altınok, Prens dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkarken dizi hakkında spoiler vermekten ve merak edilenleri yanıtlamaktan geri durmuyor.
Prens hakkında en merak edilenlerden biri olan "Prens eşcinsel mi?" sorusuna yanıt veren Giray Altınok, zarif ve kırılgan olduğu için karakterinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
Altınok, "Prens kırılgan olduğu ve zarif davrandığı için eşcinsel gibi düşünülüyor. Bence değil." dedi.
Prens izleyicisinden gelen yanıtlar da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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