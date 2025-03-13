onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Amerikalı Kayınvalidesine "Düğün Şarkımız Olacak" Diyerek Turabi'nin Şarkısını Dinletti

Bir Kadın Amerikalı Kayınvalidesine "Düğün Şarkımız Olacak" Diyerek Turabi'nin Şarkısını Dinletti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.03.2025 - 21:53

İçerik Devam Ediyor

Survivor yarışmasının ironik ismi son olarak çıkarttığı şarkıyla gündeme gelmişti bildiğiniz üzere. Müstehcen sözler içeren şarkı ülkenin gündemine oturmuştu. Kısa bir süre sonra ise şarkıya erişim engeli getirilmişti. Dünyanın dört bir yanından Türkler, Turabi'nin bu şarkısını yabancı arkadaşlarına dinletip tepkilerini kaydettikleri videolar paylaştı. Bu videoların son kurbanı ise bir kayınvalide oldu. Hem de çiftimiz ona bu şarkının düğün şarkıları olacağını söyledi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tugbalita/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar;

Survivor'a defalarca katılan Turabi her seferine yarışmaya damgasını vuracak bir şeyler yapmayı başarmış, hatta birden çok şey şampiyon da olmuştu.

Survivor'a defalarca katılan Turabi her seferine yarışmaya damgasını vuracak bir şeyler yapmayı başarmış, hatta birden çok şey şampiyon da olmuştu.

Ardından yurt dışında da benzer yarışmalara katılarak o yarışmalarda da birinci oldu. Fakat her nedendir bilinmez, Turabi bir anda şarkı çıkarmaya karar verdi.

Kısa sürede erişim engeli getirilen şarkının sözlerini değiştirse de durumu kurtaramadı. Şarkıdan utanan milletimiz ise Turabi'yi "Yunan sanatçı" olarak tanıtmaya çalıştı.

Kısa sürede erişim engeli getirilen şarkının sözlerini değiştirse de durumu kurtaramadı. Şarkıdan utanan milletimiz ise Turabi'yi "Yunan sanatçı" olarak tanıtmaya çalıştı.

Şimdilik Turabi'nin şarkısı, sosyal medyada yabancıların tepkisi görmek için çekilen bir video akımına dönüştü. Fakat Turabi'dne yeni bir hamle gelir mi bilinmez.

Elbette videoya pek çok yorum geldi;

Elbette videoya pek çok yorum geldi;
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın