Bir Kadın Amerikalı Kayınvalidesine "Düğün Şarkımız Olacak" Diyerek Turabi'nin Şarkısını Dinletti

Survivor yarışmasının ironik ismi son olarak çıkarttığı şarkıyla gündeme gelmişti bildiğiniz üzere. Müstehcen sözler içeren şarkı ülkenin gündemine oturmuştu. Kısa bir süre sonra ise şarkıya erişim engeli getirilmişti. Dünyanın dört bir yanından Türkler, Turabi'nin bu şarkısını yabancı arkadaşlarına dinletip tepkilerini kaydettikleri videolar paylaştı. Bu videoların son kurbanı ise bir kayınvalide oldu. Hem de çiftimiz ona bu şarkının düğün şarkıları olacağını söyledi.