Bir Kadın Amerikalı Kayınvalidesine "Düğün Şarkımız Olacak" Diyerek Turabi'nin Şarkısını Dinletti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tugbalita/vid...
Survivor yarışmasının ironik ismi son olarak çıkarttığı şarkıyla gündeme gelmişti bildiğiniz üzere. Müstehcen sözler içeren şarkı ülkenin gündemine oturmuştu. Kısa bir süre sonra ise şarkıya erişim engeli getirilmişti. Dünyanın dört bir yanından Türkler, Turabi'nin bu şarkısını yabancı arkadaşlarına dinletip tepkilerini kaydettikleri videolar paylaştı. Bu videoların son kurbanı ise bir kayınvalide oldu. Hem de çiftimiz ona bu şarkının düğün şarkıları olacağını söyledi.
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İşte o anlar;
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Survivor'a defalarca katılan Turabi her seferine yarışmaya damgasını vuracak bir şeyler yapmayı başarmış, hatta birden çok şey şampiyon da olmuştu.
Kısa sürede erişim engeli getirilen şarkının sözlerini değiştirse de durumu kurtaramadı. Şarkıdan utanan milletimiz ise Turabi'yi "Yunan sanatçı" olarak tanıtmaya çalıştı.
Elbette videoya pek çok yorum geldi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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