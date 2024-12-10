"Şeftali" Denildiği An Tiki Tutan Yemekteyiz Yarışmacısı Zuhal Topal'ı Şaşırttı
"Şeftali" Denildiği An Tiki Tutan Yemekteyiz Yarışmacısı Zuhal Topal'ı Şaşırttı
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yine şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacılardan biri 'şeftali' denildiği an ani tepkiler vermeye başladı. Şeftaliye tiki olduğunu açıklayan yarışmacının tepkisine Zuhal Topal şaşıp kalırken o anlar kısa sürede viral oldu. İşte yarışmacının o anları...
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı.
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Yeni haftada yarışmacılardan Murat Bey kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sebebi de yarışmacının bir meyve ismine tiki olmasıydı.
Zuhal Topal'ın "şeftali" demesinin ardından çığlık atan yarışmacının eli ayağına dolanırken Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar şoke oldu.
Her "şeftali" denildiğinde aniden küfür eden yarışmacının o anları yarışmaya damga vurdu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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