Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'daki Gözyaşlarına Boğan Sahne Hakkında Konuştu
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'daki Gözyaşlarına Boğan Sahne Hakkında Konuştu
Candaş Tolga Işık'ın Fenomen isimli programına konuk olan Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'da 19 sezondur canlandırdığı Mesut Komiser karakterini değerlendirdi. Dizideki sahneler hakkında itiraflarda bulunan Çoruh, ilk sezonlardan bir sahne hakkında konuştu. Arka Sokaklar'da Tunç'un lösemi olduğunu öğrenen Mesut'un oğlunun saçlarını sıfıra vurduğu sahneyi izleyen Çoruh'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Detaylar içerikte!
KAYNAK: KAFA TV/ Fenomen
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Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV için son projelerinden Fenomen'e konuk olan Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'daki karakteri Mesut Güneri hakkında konuştu.
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Diziden sahneler izleyip yorumlayan Çoruh, dizinin ilk sezonlarında çekilen ve gözyaşlarına boğan bir sahneyi izledi.
O sahne ise oğlu Tunç'un lösemi olduğunu öğrenen Mesut'un Tunç'un önce Tunç'un ardından kendi saçlarını sıfıra vurduğu ikonik sahneydi.
Söz konusu sahneyi izledikten sonra yorumlayan Çoruh, "Bazı sahneler tek seferde çekilir. Ben bu sahneyi üç kere çekmeye kalksam dördüncüde beni hastaneye kaldırırlardı." diyerek sahnenin ne kadar zor olduğuna değindi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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