Esra Ezmeci'den Telefonunu Saklayan Erkekler Hakkında Bomba Açıklama
Esra Ezmeci'den Telefonunu Saklayan Erkekler Hakkında Bomba Açıklama
Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, yine bomba açıklamalarda bulundu. Telefonunu eşinden, partnerinden saklayan erkekler hakkında konuşan Ezmeci, bu tip ilişkilerde erkeğin muhakkak bir şey sakladığını belirtti. Ekran başında bu hareketlerde bulunan erkeklere seslenen Ezmeci'nin sözleri kısa sürede viral oldu. İşte Esra Ezmeci'nin bomba açıklamaları...
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Yeni Baştan programının sunucusu Esra Ezmeci, ikili ilişkiler hakkında verdiği tavsiyeyle sosyal medyaya bomba gibi düştü.
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Telefonunu eşinden, partnerinden saklayan erkekler hakkında konuşan Esra Ezmeci, böyle bir şeyin kabul edilebilir olmadığını ve erkeğin bu hareketleri yapıyorsa mutlaka yasak bir şeyler sakladığını belirtti.
"Bedenini, sırlarını paylaşıyorsun telefona gelince özel hayat! Özel hayat diye bir şey yok. Bir şey saklıyorsun, bir şey sakladığın için onu göstermek istemiyorun. İki kere iki dört eder!" dedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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