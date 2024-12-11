Yaprak Dökümü'nün Kitabı ve Dizisi Arasındaki Devasa Farklar
Yaprak Dökümü'nün Kitabı ve Dizisi Arasındaki Devasa Farklar
Türk televizyon efsanelerinden Yaprak Dökümü, bugüne kadar defalarca film ve dizi olarak çekilse de en iyisi son versiyonuydu. İnternette hala izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanmıştı. Kitap ve diziyi karşılaştırdığımız bu içeriğimizde Yaprak Dökümü'nün hikâyesindeki farklılıkları ele aldık. Bakalım kitap, diziye nasıl uyarlanmış...
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1. Kitapta Oğuz'un ismi Abdülvahap'tır. Abdülvahap, 3 eşli bir adamdır.
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2. Dizinin aksine kitapta Abdülvahap (Oğuz diyelim) ilk önce Leyla'yı ister ama daha sonra Necla'yı görüp beğenir ve Necla'ya yönelir.
3. Kitapta Ferhunde, Şevket'i aldatmıyor hatta hikâyesi bu kadar uzun değil. Şevket hapse girdikten sonra onu terk ediyor ve kitaptaki hikâyesi bitiyor.
4. Kitapta Sedef karakteri yoktur. Yani Sedef veya öyle bir karakter Ferhunde ve Şevket arasında tehdit oluşturmuyor.
5. Dizinin aksine kitapta Cem ve ailesi yok. Dizi hikâyesinin uzaması için böyle bir karakter dahil edilmiş.
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6. Kitapta Tahsin elli yaşlarında 3 çocuklu bir erkek olurken Fikret, 19-20 yaşlarındadır.
7. Dizide Fikret sadece Cevriye'nin dırdırıyla uğraşırken kitapta bir de 2 çocuklu dul bir görümcesi vardır.
8. Dizide Ali Rıza ve Hayriye aşkı her bölüm karşımıza çıkarken kitapta aşktan eser yok. İkili arasında çok iletişim olmazken konuştuklarında da sık sık kavga ediyorlar.
9. Dizinin aksine Ali Rıza kitabın sonunda ölmüyor. Hayriye evi satıyor ve ailece Leyla'nın evine taşınıyorlar.
10. Dizinin aksine Şevket, Ferhunde onu terk ettiği için üzülmüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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