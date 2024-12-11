Ömer Dizisiyle Devleşmişti: Yeni Sezonda Leyla'da Rol Alan Gamze Karaduman'ın Adı Jenerikten Silindi!
Ömer Dizisiyle Devleşmişti: Yeni Sezonda Leyla'da Rol Alan Gamze Karaduman'ın Adı Jenerikten Silindi!
Ömer dizisinde canlandırdığı Şükran karakteriyle kendine hayran bırakan Gamze Karaduman, yeni sezonda Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde rol alıyordu. Ancak Karaduman'ın diziden ayrıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncunun adı, Leyla'nın yeni bölüm jeneriğinde yer almadı! Hal böyle olunca da Karaduman'ın diziden gerçekten ayrıldığı düşünüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Gamze Karaduman, rol aldığı pek çok yapımın ardından geçtiğimiz 2 sezonda Ömer'de rol almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradaki Şükran rolüyle kendine hayran bırakıp adeta devleşen oyuncu, yeni sezonda Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde rol aldı.
Buradaki rolüyle de çok beğenilmesine rağmen, oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edilmişti.
Leyla'nın yeni bölümünün jeneriğinde Gamze Karaduman'ın adına yer verilmemesi diziden ayrıldığına dair iddiaları güçlendirdi.
Bununla birlikte Gamze Karaduman'ın Leyla'nın resmi Instagram hesabını takipten çıktığı da dikkatlerden kaçmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın