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Ömer Dizisiyle Devleşmişti: Yeni Sezonda Leyla'da Rol Alan Gamze Karaduman'ın Adı Jenerikten Silindi!

Ömer Dizisiyle Devleşmişti: Yeni Sezonda Leyla'da Rol Alan Gamze Karaduman'ın Adı Jenerikten Silindi!

Leyla Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.12.2024 - 23:25

Ömer dizisinde canlandırdığı Şükran karakteriyle kendine hayran bırakan Gamze Karaduman, yeni sezonda Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde rol alıyordu. Ancak Karaduman'ın diziden ayrıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncunun adı, Leyla'nın yeni bölüm jeneriğinde yer almadı! Hal böyle olunca da Karaduman'ın diziden gerçekten ayrıldığı düşünüldü.

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Ünlü oyuncu Gamze Karaduman, rol aldığı pek çok yapımın ardından geçtiğimiz 2 sezonda Ömer'de rol almıştı.

Ünlü oyuncu Gamze Karaduman, rol aldığı pek çok yapımın ardından geçtiğimiz 2 sezonda Ömer'de rol almıştı.

Buradaki Şükran rolüyle kendine hayran bırakıp adeta devleşen oyuncu, yeni sezonda Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde rol aldı.

Buradaki Şükran rolüyle kendine hayran bırakıp adeta devleşen oyuncu, yeni sezonda Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde rol aldı.

Buradaki rolüyle de çok beğenilmesine rağmen, oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Buradaki rolüyle de çok beğenilmesine rağmen, oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Leyla'nın yeni bölümünün jeneriğinde Gamze Karaduman'ın adına yer verilmemesi diziden ayrıldığına dair iddiaları güçlendirdi.

Leyla'nın yeni bölümünün jeneriğinde Gamze Karaduman'ın adına yer verilmemesi diziden ayrıldığına dair iddiaları güçlendirdi.
www.supremesonline.com

Bununla birlikte Gamze Karaduman'ın Leyla'nın resmi Instagram hesabını takipten çıktığı da dikkatlerden kaçmadı.

Bununla birlikte Gamze Karaduman'ın Leyla'nın resmi Instagram hesabını takipten çıktığı da dikkatlerden kaçmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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