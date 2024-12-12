Jenerikten Çıkarılmıştı: Gamze Karaduman'ın Bir Anda Leyla Dizisinden Ayrılmasının Nedeni Belli Oldu!
Jenerikten Çıkarılmıştı: Gamze Karaduman'ın Bir Anda Leyla Dizisinden Ayrılmasının Nedeni Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri görülen Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her karakterin ayrı sevildiği ya da kızılsa da beğenildiği dizide önemli bir gelişme yaşanmıştı. Dizide Ferda karakterini canlandıran Gamze Karaduman dizinin resmi hesabını takipten çıkmış ve jenerikten adı çıkarılmıştı. Bir anda yaşanan bu gelişmelerin ardından Karaduman'ın diziden ayrıldığı iddiaları güçlenmişti. Ayrılığı kesinleşen ünlü oyuncunun diziye veda etme nedeni ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
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Oyuncuların büyük bir beğeni topladığı ve karakterlerin de benimsendiği dizide ilginç bir gelişme yaşandı.
Dizide Ferda karakterini canlandıran Gamze Karaduman, dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktı ve dün akşam yayınlanan bölümde jenerikte adı yer almadı.
Ayrılık iddialarını güçlendiren bu gelişmelerin ardından, gazeteci Birsen Altuntaş ayrılığın kesin olduğunu açıkladı.
Son haftalarda kendisine rol yazılmayan Gamze Karaduman'ın sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrıldığı, Ferda karakterini ise başka bir oyuncunun canlandıracağı öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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