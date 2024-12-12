MasterChef Jürisi Danilo Zanna'nın Mekanındaki Çalışanların İnce Düşüncesi Hayran Bıraktı!
MasterChef Jürisi Danilo Zanna'nın Mekanındaki Çalışanların İnce Düşüncesi Hayran Bıraktı!
Kaynak: https://x.com/cherriesshill/status/18...
50. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yarışma Programı ödülünü kazanan MasterChef, ekranların en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay sonra 2024 sezonunun final yapacağı yarışmada heyecan doruklara ulaştı bile. Gergin havanın dağılmasındaki en büyük etkenlerden biri yarışmaya renk katan jürisi Danilo Zanna. Eğlenceli karakteriyle dikkat çeken Danilo Şefin, restoranlarıyla ilgili de son zamanlarda pek çok haber yapılıyordu. Bu kez bir X kullanıcısı, Zanna'nın İzmir'deki restoranına giderek deneyimini paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek Ödülü kazanan MasterChef, yine bol tartışmalı ve aynı zamanda eğlenceli bölümlerine devam ediyor.
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Programı eğlenceli hale getiren etkenlerden biri de hiç şüphesiz Danilo Zanna. Öyle renkli ve enerjik bir yapıya sahip ki ortamı şenlendirme konusunda üstüne pek yok açıkçası.
Ünlü şef yarışma dışında son günlerde restoranlarıyla da gündeme geliyor. Daha önce mekanına ait adisyonun ortaya çıktığı Danilo Şef, bu kez de bir başka mekanına giden kullanıcının paylaştıklarıyla gündem oldu.
X'te @cherriesshill adlı kullanıcı, Danilo Şefin İzmir'de bulunan mekanına giderek deneyimlerini paylaştı.
"Gerçekten o kadar tatlilardı ki çok hoşuma gitti tavırları. Ne demek istediğimi anlayacaksınız, çok tatlı misafirperverdiler ama gayet çok şekerlerdi, çok hoşuma gitti."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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