MasterChef Jürisi Danilo Zanna'nın Mekanındaki Çalışanların İnce Düşüncesi Hayran Bıraktı!

'Bugün Danilo Zanna’ nın mekanına gittik, ilk önce arkadaşımla ben oturduk, 1 buçuk saat sonra başka bir arkadaşım geldi. Bayağı sohbete daldık falan derken zamanın geçtiğini fark etmemişiz. Bayağı oturduk ama ne garson bakışı ne bir rahatsız ediş oldu. Zamaniı farkedince hesabı istedik, garson pos cihazını getirdi ve biz 'Ay zamanı unutmuşuz gibi şaka yaptık (çoğu mekanda uzun süre oturulmuyor). Sonra garson da dedi ki 'Ne demek, istediğiniz gibi oturabilirsiniz tabii ki siz rahatsız hissetmeyin diye ona göre de davrandık.' gibi şeyler dedi.'