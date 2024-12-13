Birce Akalay'ın 19 Yıl Önce Program Sunduğu Hali Gündem Oldu!
Birce Akalay'ın 19 Yıl Önce Program Sunduğu Hali Gündem Oldu!
Şimdilerin en aranan oyuncularından Birce Akalay, meğer 2005 senesinde Ertem Şener'le Şampiyonlar Ligi programını sunmuş. Ertem Şener'in sosyal medya hesabından paylaştığı anlar görenleri şoke etti. Birce Akalay'ın 19 yıl önceki hallerini gören kullanıcılar, Akalay'ı tanımakta zorlandı. İşte o anlar...
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Şimdilerin en popüler oyuncularından olan Birce Akalay, kariyerine sunucu olarak başladı.
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İlk olarak 2007 yılında Kader dizisinde Lamia karakterine hayat veren Akalay, öncesinde spor programı sunuculuğu yaparken 2005 yılında Ertem Şener'le Şampiyonlar Ligi Özel programında bile yer almıştı.
Ertem Şener, 19 yıl önce yayınlanan o programdan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken kullanıcılar Akalay'ın değişimine inanamadı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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