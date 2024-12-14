Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Yüksek Reytinglere Teşekkür
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Yüksek Reytinglere Teşekkür
Show TV'nin 3 sezondur yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti, 3 yıldır ekranda olmasına rağmen hala enfes reyting oranları alıyor. 80. bölümüyle yine ortalığın tozunu attıran Şerbo, reytinglerde ilk sıraya oturdu. Dizide Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, Şerbo izleyicisine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. İşte Güngör'ün o paylaşımı...
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3 sezondur yayında olmasına rağmen reyting başarısından hiçbir şey kaybetmiyor.
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Her bölümünü büyük bir heyecanla izlediğimiz Şerbo'da Doğa ve Fatih ikilisi tekrardan bir araya gelirken Fatih'in psikopat eşi Görkem'in yaptıkları tüylerimizi ürpertiyor.
Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü bir öncekini geçerken söz konusu başarı reytinglere de sıçradı ve Şerbo, reyting oranlarıyla ortalığın tozunu attırdı.
Kızılcık Şerbeti 80. bölümüyle yine reytinglerde ilk sıraya otururken dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'den izleyiciye teşekkür mesajı geldi.
İşte Doğukan Güngör'ün o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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