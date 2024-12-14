Beterin Beteri Varmış: Yemekteyiz'in Azerbaycan Versiyonunda Yaşanan Kavga
Beterin Beteri Varmış: Yemekteyiz'in Azerbaycan Versiyonunda Yaşanan Kavga
Yıllardır ülkemizde yayınlanan Yemekteyiz programı aslında pek çok ülkede farklı isimlerle çekiliyor. Yemekteyiz'in Azerbaycan versiyonu olan yarışma programı X'te kısa sürede gündem oldu. @ters__e isimli kullanıcının paylaştığı anlarda yarışmacılar kavga edip birbirine su fırlattı. Sansasyon yaratan anlar beterin beteri varmış dedirtti. İşte o anlar...
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2008 yılından beri farklı sunucularla ekranlara gelen Yemekteyiz, dünyanın dört bir yanında yayınlanan bir yarışma programı formatı.
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Come Dine With Me programının farklı formatları Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede yayınlanırken Azerbaycan versiyonu görenlere hayret ettirdi.
X'te gündem olan yarışma programında yarışmacılar ateşli bir tartışma ederken bir yarışmacı dayanamayarak diğerinin yüzüne su fırlatıyor.
Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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