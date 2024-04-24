ATV'nin Sevilen Dizisi Son Bölümü ile Ekranlara Veda Etmeye Hazırlanıyor!
ATV'nin Sevilen Dizisi Son Bölümü ile Ekranlara Veda Etmeye Hazırlanıyor!
ATV'nin Ateş Kuşları dizisi Birsel Altuntaş'ın haberine göre final kararı aldı.
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ATV'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları"nın final yapma durumu, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı.
Bozdağ Film tarafından üretilen ve yetenekli oyuncular İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın başrolde olduğu yapımdan sevenlerini üzen haber geldi.
"Ateş Kuşları'nın final yapacağı" şeklindeki söylentiler, dizi severlerin kafalarında soru işaretleri oluşturdu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Ateş Kuşları", 54. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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Murat Soner iğnelemedikçe haberimiz mi oluyor yerli dizilerden 😏