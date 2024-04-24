Sandık Kokusu Dizisine Kızıyla Birlikte Yeni Transfer Geliyor!
Sandık Kokusu Dizisine Kızıyla Birlikte Yeni Transfer Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in yer aldığı “Sandık Kokusu” dizisine kızıyla birlikte yeni iki oyuncu geliyor.
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Show TV'nin popüler dizisi "Sandık Kokusu", Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Necip Memili ve Meriç Aral gibi sevilen isimleri bir araya getiriyor.
Dizinin 26. bölümünde sezon finali yapılacağı duyuruldu.
Dizi, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkan senaryosuyla dikkat çekiyor. Diziye son olarak çiçekçi dükkanı açan ve Hasan karakteriyle (Uğur Yücel) arkadaşlık eden Hülya karakteriyle Feri Güler katıldı.
Feri Güler'in canlandırdığı Hülya karakterinin, kızıyla birlikte dizinin kadrosuna dahil olacağı bilgisi de paylaşıldı.
Güler'in kızını canlandıracak olan genç yetenek ise Kübra Yılmaz olacak. Yılmaz, "Yeşim" karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.
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Bu yeni gelişmeler, dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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