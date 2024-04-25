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Aşk Dedikodusu Çıkmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Partneri Taro Emir Hakkında İlk Kez Konuştu

Aşk Dedikodusu Çıkmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Partneri Taro Emir Hakkında İlk Kez Konuştu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 12:10

Star TV'de ekrana getirilen Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam, dizideki partneri Taro Emir Tekin hakkında konuştu. Muhabirin aşk sorusuna neler söyledi, işte detaylar...

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını son gaz yeni bölümleriyle devam ediyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını son gaz yeni bölümleriyle devam ediyor.

İzleyicilerin merakla takip ettiği dizide Seyran'ın kardeşi Suna karakterine hayat veren, Beril Pozam gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

İzleyicilerin merakla takip ettiği dizide Seyran'ın kardeşi Suna karakterine hayat veren, Beril Pozam gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Dizide Suna'nın partneri olan Kaya, Taro Emir Tekin sorularına açıklık getiren Pozam, oyuncu arkadaşına övgüler sıraladı.

Dizide Suna'nın partneri olan Kaya, Taro Emir Tekin sorularına açıklık getiren Pozam, oyuncu arkadaşına övgüler sıraladı.

Pozam, aşk hayatı ile ilgili soruya bu tempoda çok zor, dedi. Taro Emir ile ilgili aşk iddialarını ise yalanladı.

Pozam, aşk hayatı ile ilgili soruya bu tempoda çok zor, dedi. Taro Emir ile ilgili aşk iddialarını ise yalanladı.

“Taro benim canım arkadaşım, hiç öyle bir şey yok. Onu çok seviyorum ama benim çok sevdiğim partnerim ve canım arkadaşım” dedi.

“Taro benim canım arkadaşım, hiç öyle bir şey yok. Onu çok seviyorum ama benim çok sevdiğim partnerim ve canım arkadaşım” dedi.
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