Mesut Komiser'in Arka Sokaklar'a Dönüşü İzleyicinin Goygoy Radarına Takıldı!

Kanal D'nin 18 yıllık efsanevi dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiser, yani Şevket Çoruh'un diziden ayrılması hayranlarını derinden üzmüştü. Ancak izleyicilerin en büyük dileği olan Mesut Komiser'in diziye dönüşü, son fragmanda müjdelendi.