Mesut Komiser'in Arka Sokaklar'a Dönüşü İzleyicinin Goygoy Radarına Takıldı!
Mesut Komiser'in Arka Sokaklar'a Dönüşü İzleyicinin Goygoy Radarına Takıldı!
Kanal D'nin 18 yıllık efsanevi dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiser, yani Şevket Çoruh'un diziden ayrılması hayranlarını derinden üzmüştü. Ancak izleyicilerin en büyük dileği olan Mesut Komiser'in diziye dönüşü, son fragmanda müjdelendi.
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Kanal D'nin 18 yıldır devam eden ve adeta izleyicilerin bir parçası haline gelen "Arka Sokaklar" dizisi, seyircilerini sürekli olarak şaşırtmayı başarıyor.
Bu uzun soluklu dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mesut Komiser, 2006-2022 yılları arasında usta oyuncu Şevket Çoruh tarafından canlandırıldı.
Çoruh'un diziden ayrılması, izleyicileri derinden etkiledi ve hatta onun diziye geri dönme ihtimali üzerine spekülasyonlar yapıldı.
Arka Sokaklar'ın 18. sezonunda Çoruh'un diziye geri dönme ihtimali düşük görülüyordu. Ancak, dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı.
Yeni bölüm fragmanında, Mesut Komiser'in hayatta olabileceği ihtimali konuşuluyor ve fragmanın sonunda kendisini gördük. Kullanıcılar Mesut Komiser'in dönüşünü goygoyla karşıladı.
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İşte kullanıcılardan gelen komik paylaşımlar:
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