Evine Geri Döndü! Mesut Komiseri Canlandıran Şevket Çoruh Arka Sokaklar Kadrosunda!
Evine Geri Döndü! Mesut Komiseri Canlandıran Şevket Çoruh Arka Sokaklar Kadrosunda!
18 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh diziden ayrılmıştı. Mesut Komiserin diziye geri dönmesi izleyicilerin en büyük isteği olurken, Çoruh'un diziye döndüğü müjdesi fragmanda verildi.
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Tam 18 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi artık bir parçamız haline geldi.
2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılması izleyicileri çok üzerken diziden Çoruh'a teklif gittiği iddia edilmişti.
Son olarak Korkma Ben Yanındayım dizisinde izlediğimiz Şevket Çoruh'un diziye geri dönme ihtimali düşük bulunurken, 18 sezondur devam eden dizi büyük müjdeyi fragmanda verdi.
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Mesut Komiserin yaşıyor olabileceği ihtimali konuşulurken kendisini fragman sonunda görüyoruz.
Vallahi biz kendisini çok özlemiştik! İyi ki döndü komiserimiz.
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İşte Şevket Çoruh'un görüldüğü o fragman:
Gelen yorumlar da burada:
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