Eşi Beria'dan Videolu Mesaj Alan Survivor Yunus Emre'nin Tavrı Dikkat Çekti!
Eşi Beria'dan Videolu Mesaj Alan Survivor Yunus Emre'nin Tavrı Dikkat Çekti!
Survivor All Star'ın en tartışmalı yarışmacısı Yunus Emre, iletişim ödülünü kazanmalarının ardından ailesinden videolu mesaj aldı. Eşi Beria'nın videosunu izlerken Yunus Emre'nin tavrı dikkat çekti.
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Survivor All Star'da oynanan iletişim oyununun kazananı Kırmızı takım oldu ve ailelerinden gelecek videolu mesajları izleme hakkı kazandılar.
İletişim ödülü gelip çatarken ekran başındaki izleyicilerin en merak ettiği şey Yunus Emre ve eşi Beria'nın konuşması oldu.
Yunus Emre'yi Aleyna'yla yakın olmaması konusunda defalarca uyaran ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Beria, Yunus Emre'nin anne ve babasının ardından uzun bir video mesajıyla ekrana geldi.
Eşi Yunus Emre'ye "Güllerin gülü" diyen Beria'nın ekrana çıkmasının ardından Yunus Emre'nin yüz ifadesinin değişmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, o anlara yorum yağdı.
İşte Yunus Emre ve Beria'nın o anları:
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Gelen yorumlar da burada:
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