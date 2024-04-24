Survivor'da Eleme Öncesi Sızan Görüntüler Kafa Karıştırdı: Popüler Yarışmacı Mavi Takıma mı Geçti?

Survivor All Star'da sezonun en heyecanlı eleme yarışlarından biri gerçekleşecek. Merve, Damla, Berna ve Aleyna'nın aday olduğu eleme öncesi yarışmadan sızdırılan bir görüntüde popüler yarışmacılardan birinin takım değiştirmiş olabileceği iddia edildi!