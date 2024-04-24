Survivor'da Eleme Öncesi Sızan Görüntüler Kafa Karıştırdı: Popüler Yarışmacı Mavi Takıma mı Geçti?
Survivor'da Eleme Öncesi Sızan Görüntüler Kafa Karıştırdı: Popüler Yarışmacı Mavi Takıma mı Geçti?
Survivor All Star'da sezonun en heyecanlı eleme yarışlarından biri gerçekleşecek. Merve, Damla, Berna ve Aleyna'nın aday olduğu eleme öncesi yarışmadan sızdırılan bir görüntüde popüler yarışmacılardan birinin takım değiştirmiş olabileceği iddia edildi!
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Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'da birleşme partisinin geride kalmasıyla birlikte de takımların karışması yeniden gündeme geldi.
Ancak temponun yoğun olduğu yarışmada henüz bu konuya dair bir adım atılmamıştı.
Biz kadınlar açısından gelmiş geçmiş en güçlü eleme potalarından biriyle karşı karşıya kalmanın heyecanının yaşarken akılları karıştıran bir görüntü ortaya çıktı.
Ortaya çıkan bu görüntülerde bir yarışmacı özellikle dikkat çekiyor.
Aleyna, Mavi takım yarışmacılarının arasında yer alıyor!
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Ne dersiniz, sizce Aleyna Mavi takıma geçmiş olabilir mi?
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