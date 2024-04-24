Aldatıldığını Öğrenen Bahar'ın İntikamının Ardından Dizinin Orijinali Dr. Cha'da Neler Yaşandığı Merak Edildi!
Aldatıldığını Öğrenen Bahar'ın İntikamının Ardından Dizinin Orijinali Dr. Cha'da Neler Yaşandığı Merak Edildi!
Başladığı ilk günden itibaren izleyici tarafından çok sevilen ve şimdiden ikinci sezon onayını alan Bahar'da olaylar hız kazandı. Rengin ve Timur'un ilişkisini öğrenen Bahar, muhteşem bir planla intikam aldı. Bu sahnenin ardından dizinin orijinali Dr. Cha'da neler yaşandığı merak konusu oldu.
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TV ekranlarındaki aşırı dram yüklü dizilerin ardından kalplerde çiçek açtırmayı başaran Bahar, ikinci sezon onayını alarak izleyicisini mutluluktan havalara uçurdu.
Her bölüm hem kahkahaya boğulduğumuz hem de Bahar'la birlikte üzüldüğümüz dizide sonunda Rengin-Timur ilişkisi ortaya çıktı.
Aldatıldığını öğrenen Bahar, muhteşem bir planla her şeyi dağıtıp bağırıp çağırmak yerine sessiz ve muhteşem bir intikam aldı.
O sahneyi şöyle bırakalım:
Bahar'ın enfes planının ardından dizinin orijinali Dr. Cha'da neler yaşandığı merak konusu oldu.
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Orijinal versiyonda Bahar'ın yaptığı gibi bir plan yok. Orada Dr. Cha, öğrendikten sonra kocasının odasını dağıtıp bağırıp çağırıyor.
Sakin geçen bir konuşmanın ardından Dr. Cha evi terk ediyor ve aslında izleyiciyi ikna eden bir intikam göremiyoruz.
Bu açıdan değerlendirilince de sanıyoruz Bahar için yazılan intikam sahnesi orijinaline kıyasla çok daha fazla göz dolduruyor.
Harikaydın Bahar! Boşanmanı ve gelişmeleri iple çekiyoruz...
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