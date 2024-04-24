Aldatıldığını Öğrenen Bahar'ın İntikamının Ardından Dizinin Orijinali Dr. Cha'da Neler Yaşandığı Merak Edildi!

Başladığı ilk günden itibaren izleyici tarafından çok sevilen ve şimdiden ikinci sezon onayını alan Bahar'da olaylar hız kazandı. Rengin ve Timur'un ilişkisini öğrenen Bahar, muhteşem bir planla intikam aldı. Bu sahnenin ardından dizinin orijinali Dr. Cha'da neler yaşandığı merak konusu oldu.