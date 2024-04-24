Survivor All Star'da Yakın Arkadaş Olmasına Rağmen Elendikten Sonra Aleyna'yı Yok Sayan Gizem'e Tepki Yağdı!
Survivor All Star'da Yakın Arkadaş Olmasına Rağmen Elendikten Sonra Aleyna'yı Yok Sayan Gizem'e Tepki Yağdı!
Survivor All Star'da arkadaş olmalarına rağmen elendikten sonra Aleyna hakkında konuşmayan ve eleme potasında olmasını rağmen onu desteklemeyen Gizem Memiç tepki çekti.
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Son yılların en kaoslu sezonunu yaşayan Survivor'da kavgaların yanı sıra arkadaşlıklar da çok konuşuluyor.
Herkes birbiriyle kavga ettiği için, etmeyenler iyi anlaşıyor gibi görünüyor da olabilir...
O arkadaşlıklardan biri de Aleyna ve Gizem arasında kurulmuş gibi görünüyordu. Ta ki Gizem eleninceye kadar...
Çünkü yarışma sırasında aralarında bir samimiyet gözlemlense de, Gizem'in elendikten sonra Aleyna hakkında konuşmaması ve güçlü rakiplerinin olduğu eleme potasında Aleyna'yı desteklememesi izleyicinin tepkisini çekti.
O tepkilerden bazılarını sizler için derledik!
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