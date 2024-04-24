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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in Düğün Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı!

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in Düğün Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 19:10

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde daha boşanmasının kırkı çıkmadan evlenme kararı alan Fatih ve Görkem'in düğünü hepimizi şaşırtmıştı. Hızlı bir görücü usulü tanışmanın ardından evlenen Görkem ve Fatih'in düğün sahnesine dizide çok az yer verilirken, o anların kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

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Biricik Şerbomuz reytingleri altüst ederek ekran yolculuğuna devam ediyor.

Biricik Şerbomuz reytingleri altüst ederek ekran yolculuğuna devam ediyor.

Cuma akşamlarının kaos ve entrika dozunu ateşleyen diziyi izleyiciler soluksuz takip ederken, bu sezona damga vuran olaylardan biri de Görkem ve Fatih'i düğünü oldu.

Cuma akşamlarının kaos ve entrika dozunu ateşleyen diziyi izleyiciler soluksuz takip ederken, bu sezona damga vuran olaylardan biri de Görkem ve Fatih'i düğünü oldu.

Doğa'dan boşanmasının kırkının çıkmasını beklemeden Görkem'le evlenme kararı alan Fatih erkolardan nefret etmemizin kanlı canlı sebebi olurken, düğünden pek fazla sahne izleyememiştik.

Doğa'dan boşanmasının kırkının çıkmasını beklemeden Görkem'le evlenme kararı alan Fatih erkolardan nefret etmemizin kanlı canlı sebebi olurken, düğünden pek fazla sahne izleyememiştik.

Ünal ailesinin Görkem'i evinden aldıkları sahnede göbekler atılıp kutlamalar yapılırken, söz konusu sahneden kamera arkası görüntüleri geldi.

Ünal ailesinin Görkem'i evinden aldıkları sahnede göbekler atılıp kutlamalar yapılırken, söz konusu sahneden kamera arkası görüntüleri geldi.

İşte tüm Şerbo ekibinin coştuğu kamera arkası sahnesi:

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