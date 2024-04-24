Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Görkem'in Düğün Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı!

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde daha boşanmasının kırkı çıkmadan evlenme kararı alan Fatih ve Görkem'in düğünü hepimizi şaşırtmıştı. Hızlı bir görücü usulü tanışmanın ardından evlenen Görkem ve Fatih'in düğün sahnesine dizide çok az yer verilirken, o anların kamera arkası görüntüleri yayınlandı.