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'Ateşe Düştüm' Şarkısıyla Çok Konuşulan Mert Demir'in O Ses Türkiye'ye Katıldığı Ortaya Çıktı

'Ateşe Düştüm' Şarkısıyla Çok Konuşulan Mert Demir'in O Ses Türkiye'ye Katıldığı Ortaya Çıktı

O Ses Türkiye
Effy
Effy - Onedio Editörü
24.04.2024 - 16:26

Şimdilerde vokalini Serenay Sarıkaya'nın yaptığı Ateşe Düştüm cover'ı ile çok konuşulan Mert Demir'in bir zamanlar O Ses Türkiye'ye katıldığını biliyor muydunuz? Bakalım 👇

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Ünlü şarkıcı Mert Demir'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi son zamanlarda "Ateşe Düştüm" şarkısının cover'ı ile gündemdeydi.

Ünlü şarkıcı Mert Demir'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi son zamanlarda "Ateşe Düştüm" şarkısının cover'ı ile gündemdeydi.

"Neden bu cover ile gündemde?" diyecek olursanız, sebebi şarkının vokalindeki gizemli kadının Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmesi!

"Neden bu cover ile gündemde?" diyecek olursanız, sebebi şarkının vokalindeki gizemli kadının Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmesi!

Serenay Sarıkaya da "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığını doğrulayınca, şarkı dinleyenlere bi' ayrı güzel gelmeye başladı.

Serenay Sarıkaya da "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığını doğrulayınca, şarkı dinleyenlere bi' ayrı güzel gelmeye başladı.

Yetmedi: Mert Demir ile aralarındaki aşk dedikoduları sorulunca "Durun bakalım" diyerek açık bir kapı bıraktı...

Yetmedi: Mert Demir ile aralarındaki aşk dedikoduları sorulunca "Durun bakalım" diyerek açık bir kapı bıraktı...

Bu yüzden de, Mert Demir gerek sesiyle gerek özel hayatı ile son zamanların konuşulan ismi olup çıktı.

Bu yüzden de, Mert Demir gerek sesiyle gerek özel hayatı ile son zamanların konuşulan ismi olup çıktı.
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Peki ünlü şarkıcının 9 yıl önce O Ses Türkiye programına katıldığını biliyor muydunuz?

Peki ünlü şarkıcının 9 yıl önce O Ses Türkiye programına katıldığını biliyor muydunuz?

Kendisi O Ses Türkiye finalinde Sting - Shape of My Heart şarkısını seslendirmiş.

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