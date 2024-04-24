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Survivor Damla Can'ın "Sonradan Açıldı" Dediği Simsiyah Saçları Şaşırttı!

Survivor Damla Can'ın "Sonradan Açıldı" Dediği Simsiyah Saçları Şaşırttı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 20:38

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde merakla beklenen birleşme partisi yaşandı. Yarışmacıların çocukluk fotoğraflarının gösterildiği programda Damla Can'ın simsiyah saçları herkesi şaşırttı.

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Merakla beklenen Survivor birleşme partisi sonunda gerçekleşti.

Merakla beklenen Survivor birleşme partisi sonunda gerçekleşti.

Yarışmacıların Demet Akalın şarkılarıyla doyasıya eğlendiği parti gündemden düşmezken en akılda kalan nokta yarışmacıların çocukluk fotoğraflarının gösterildiği an oldu.

Yarışmacıların Demet Akalın şarkılarıyla doyasıya eğlendiği parti gündemden düşmezken en akılda kalan nokta yarışmacıların çocukluk fotoğraflarının gösterildiği an oldu.

Büyük gecede yarışmacıların çocukluk fotoğraflarına bakılırken, Survivor'ın sarışını Damla Can'ın fotoğrafı görenleri şoke etti.

Büyük gecede yarışmacıların çocukluk fotoğraflarına bakılırken, Survivor'ın sarışını Damla Can'ın fotoğrafı görenleri şoke etti.

Simsiyah saçlarıyla dikkat çeken Damla Can bu fotoğrafı için "Saçlarım sonradan açıldı" derken, dikkatli bir izleyici Damla Can'ın gençlik fotoğrafını buldu.

Simsiyah saçlarıyla dikkat çeken Damla Can bu fotoğrafı için "Saçlarım sonradan açıldı" derken, dikkatli bir izleyici Damla Can'ın gençlik fotoğrafını buldu.

İşte Damla Can'ın siyah saçlara sahip olduğu gençlik fotoğrafı:

İşte Damla Can'ın siyah saçlara sahip olduğu gençlik fotoğrafı:
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Siz Damla Can'ın bu hali hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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