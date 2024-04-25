Survivor'a Katıldıktan Sonra Şarkı Çıkaran Yarışmacılar!
Survivor'a Katıldıktan Sonra Şarkı Çıkaran Yarışmacılar!
Survivor'a katılan yarışmacıların neredeyse hepsi sonrasında hayatına oyunculuk ve müzisyenlik yaparak devam ediyor. Peki, Survivor'ın ardından şarkı çıkaranlar kervanına katılan yarışmacılar hangileri?
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Survivor yarışmacılar için tam bir fırsatlar kapısı. Çünkü bu yarışmaya katılan kişiler kariyerlerinde inanılmaz yükselişler yaşıyor.
Survivor'da yarışırken tüm Türkiye'nin tanıdığı isimler olan yarışmacılar sonrasında oyunculuk ve müzik gibi sektörlere giriş yaparlarken, Survivor'ın ardından şarkı çıkaran yarışmacıları derledik.
İşte o yarışmacılar:
Önce MasterChef ardından da Survivor'a katılan Yasin Obuz 2020 ve 2021 yıllarında üç şarkı çıkardı.
Survivor'ın 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven Survivor'ın hemen ardından Kahraman adında bir single çıkardı.
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Eski Survivor yarışmacısı ve yeni sunucusu Murat Ceylan, Wish adıyla 2016 ve 2018 yıllarında aktif olarak müzik sektöründe yer alsa da daha sonra bıraktı.
Survivor birleşme partisinde söylediği şarkıyla keşfedilen Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından müzik sektörüne hızlı bir giriş yaptı ve pek çok şarkı çıkardı.
2020 yılı yarışmacısı Barış Murat Yağcı yarışmada çok popüler olurken Survivor biter bitmez Her Şeye Rağmen adlı bir şarkıyla müzik piyasasına girdi.
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Sema Aydemir müzik kariyerine düet bir parçayla girdi. Sema Aydemir özellikle "Tut Elimden" şarkısıyla milyonlarca kez dinlendi.
Listenin en sürprizli isimlerinden Yunus Emre Özden, 2022 yazında iki şarkı çıkarmış.
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Eski Survivor şampiyonlarından Avatar Atakan, 2023 yazında "Adalet" isimli bir şarkı çıkararak sektöre giriş yaptı.
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zaten acunun yani giden ünlü olup cikiyor😂😂