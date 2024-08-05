Övmelere Doyamadı: Rüzgara Bırak Filminde Hande Erçel'le Rol Alan Barış Arduç'tan "Keşkeli" İtiraf
Övmelere Doyamadı: Rüzgara Bırak Filminde Hande Erçel'le Rol Alan Barış Arduç'tan "Keşkeli" İtiraf
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri sona erdi. İddialı sahnelerin bulunduğu filmin setinin bitmesinin ardından Arduç'tan rol arkadaşını övmelere doyamadığı bir açıklama geldi.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Senenin en merakla beklenen yapımlarından biri olan Rüzgara Bırak'ın çekimleri sonunda tamamlandı.
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Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir arada izlememize imkan sağlayıp görsel şölen hizmeti sunacak filmin konusu Çeşme'de geçiyor.
Çocukluk yıllarında tanışan ve yıllar sonra bir araya gelen Aslı ile Ege'nin öyküsünün anlatıldığı filmde pek çok iddialı sahnenin olduğu duyulmuştu.
Çekimlerin bitmesinin ardından sette şampanyalı kutlama yapan ikiliden Barış Arduç, 2. Sayfa Official kameralarına yakalandı.
"Çekimler çarçabuk geçti, çok içimize sindi. Biz de sabırsızlıkla yayınlanacağı günü bekliyoruz" diyen Arduç, rol arkadaşıyla ilgili şunları söyledi:
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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