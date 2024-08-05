The Last of Us 2. Sezondan İlk Fragman Geldi: Joel'in Sınavı Başlıyor
The Last of Us 2. Sezondan İlk Fragman Geldi: Joel'in Sınavı Başlıyor
İlk sezonuyla aklımızı başımızdan alan The Last of Us dizisinin ikinci sezonundan meraklı hayranları daha da heyecanlandıracak ilk fragman geldi.
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Oyun dünyasının en sevilen serilerinden The Last of Us'ın dizi uyarlaması ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı.
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The Last of Us dizisinin ikinci sezonundan beklenen fragman da nihayet yayınlandı.
Peki The Last of Us'ın ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?
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