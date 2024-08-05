The Last of Us 2. Sezondan İlk Fragman Geldi: Joel'in Sınavı Başlıyor

Başrollerini Bella Ramsey ve Pedro Pascal'ın paylaştığı dizi yalnızca oyuncuların değil, çok daha geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. İlk oyunun hikayesini aktaran ilk sezonun ardından izleyicilerin de ikinci sezon için meraklı bekleyişi başlamıştı.