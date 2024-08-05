Görüş Bildir
Haberler
Gaming
The Last of Us 2. Sezondan İlk Fragman Geldi: Joel'in Sınavı Başlıyor

The Last of Us 2. Sezondan İlk Fragman Geldi: Joel'in Sınavı Başlıyor

Croft
Croft - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 11:05

İlk sezonuyla aklımızı başımızdan alan The Last of Us dizisinin ikinci sezonundan meraklı hayranları daha da heyecanlandıracak ilk fragman geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden The Last of Us'ın dizi uyarlaması ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden The Last of Us'ın dizi uyarlaması ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı.

Başrollerini Bella Ramsey ve Pedro Pascal'ın paylaştığı dizi yalnızca oyuncuların değil, çok daha geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. İlk oyunun hikayesini aktaran ilk sezonun ardından izleyicilerin de ikinci sezon için meraklı bekleyişi başlamıştı.

The Last of Us dizisinin ikinci sezonundan beklenen fragman da nihayet yayınlandı.

Peki The Last of Us'ın ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?

Peki The Last of Us'ın ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?

İlk sezonuyla 2023 yılının başlarında ileyicilerle buluşan The Last of Us'ın ikinci sezonunun yayın tarihi hakkında elimizde net bir tarih yok ancak fragman 2025 yılını işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın