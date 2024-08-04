Call of Duty Hilecileri Resmen Süpürdü: 65 Bin Kişi Banlandı
Call of Duty Hilecileri Resmen Süpürdü: 65 Bin Kişi Banlandı
Activision Call of Duty'i temiz tutmaya kararlı. Hilecilere savaş açan firma 65 binden fazla hilecinin hesabının banlandığını açıkladı.
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Online oyunlarda hem geliştiricilerin hem de oyuncuların en büyük imtihanlarından biri de hileciler.
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Activision da Call of Duty'den hilecileri uzak tutmakta kararlı. Hilecilere savaş açılan oyunda yapılan son temizlikte binlerce hesap banlandı.
Activision Call of Duty'de hilecilerle olan mücadelesine ara vermeden devam edecek.
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