Call of Duty Hilecileri Resmen Süpürdü: 65 Bin Kişi Banlandı

Serinin şimdilik son halkası olan Call of Duty: Modern Warfare 3'ün yakın zamanda Xbox Game Pass'e de eklenecek olmasıyla birlikte ciddi bir oyuncu artışı yaşayacak seri hakkında Activision'dan gelen açıklamada hile yapan ve satan kişilerin yakından takip edilmeye devam edileceğine de yer verildi.