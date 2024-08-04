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Call of Duty Hilecileri Resmen Süpürdü: 65 Bin Kişi Banlandı

Call of Duty Hilecileri Resmen Süpürdü: 65 Bin Kişi Banlandı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 17:35

Activision Call of Duty'i temiz tutmaya kararlı. Hilecilere savaş açan firma 65 binden fazla hilecinin hesabının banlandığını açıkladı.

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Online oyunlarda hem geliştiricilerin hem de oyuncuların en büyük imtihanlarından biri de hileciler.

Oyun geliştiriciler yıllardır hilecilere karşı farklı teknolojiler ve çözümler denemiş olsalar da oyun keyfinin içine limon sıkan hilecilerden tamamen arınmış bir oyun bulmak neredeyse imkansız.

Activision da Call of Duty'den hilecileri uzak tutmakta kararlı. Hilecilere savaş açılan oyunda yapılan son temizlikte binlerce hesap banlandı.

Activision da Call of Duty'den hilecileri uzak tutmakta kararlı. Hilecilere savaş açılan oyunda yapılan son temizlikte binlerce hesap banlandı.
twitter.com

Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla hilecilere karşı başlattıkları savaşı duyuran Call of Duty'de Warzone ve Modern Warfare 3'ün online modunda 65 binden fazla hesabın banlandığı duyuruldu.

Activision Call of Duty'de hilecilerle olan mücadelesine ara vermeden devam edecek.

Activision Call of Duty'de hilecilerle olan mücadelesine ara vermeden devam edecek.

Serinin şimdilik son halkası olan Call of Duty: Modern Warfare 3'ün yakın zamanda Xbox Game Pass'e de eklenecek olmasıyla birlikte ciddi bir oyuncu artışı yaşayacak seri hakkında Activision'dan gelen açıklamada hile yapan ve satan kişilerin yakından takip edilmeye devam edileceğine de yer verildi.

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