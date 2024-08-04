Amazon Prime Gaming Ağustos Bedava Oyunları Açıklandı: 20 Şahane Oyun Ücretsiz!
Amazon Prime Gaming Ağustos Bedava Oyunları Açıklandı: 20 Şahane Oyun Ücretsiz!
Amazon Prime Gaming bu ay kullanıcılarına tam 20 oyunu ücretsiz dağıtıyor. Başta Tomb Raider serisinin nostaljik oyunları olmak üzere liste bu ay dolu dolu!
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Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan Prime Gaming oyunculara pek çok avantaj sağlıyor.
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Amazon Prime Gaming ağustos ayında kullanıcılarının karşısına tam 20 oyunla birden çıkıyor.
Amazon Prime Gaming'in ağustos ayında kullanıcılarına sunduğu bedava oyunların tamamı ise şöyle:
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