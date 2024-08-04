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Amazon Prime Gaming Ağustos Bedava Oyunları Açıklandı: 20 Şahane Oyun Ücretsiz!

Amazon Prime Gaming Ağustos Bedava Oyunları Açıklandı: 20 Şahane Oyun Ücretsiz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 14:59

Amazon Prime Gaming bu ay kullanıcılarına tam 20 oyunu ücretsiz dağıtıyor. Başta Tomb Raider serisinin nostaljik oyunları olmak üzere liste bu ay dolu dolu!

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Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan Prime Gaming oyunculara pek çok avantaj sağlıyor.

Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan Prime Gaming oyunculara pek çok avantaj sağlıyor.

Her ay verdiği bedava oyunların haricinde oyun içi kozmetik ve ögeler de sunan Amazon Prime Gaming ile kullanıcılar ayrıca her ay bir Twitch yayıncısına ücretsiz abone olmak gibi avantajlar da elde ediyorlar.

Amazon Prime Gaming ağustos ayında kullanıcılarının karşısına tam 20 oyunla birden çıkıyor.

Amazon Prime Gaming ağustos ayında kullanıcılarının karşısına tam 20 oyunla birden çıkıyor.

Geçtiğimiz ay 15 farklı oyunu kullanıcılarının beğenisine sunan Amazon Prime Gaming bu ay oyunların sayısını arttırmakla da kalmayarak listeye sevilen pek çok yapım da ekliyor.

Amazon Prime Gaming'in ağustos ayında kullanıcılarına sunduğu bedava oyunların tamamı ise şöyle:

Amazon Prime Gaming'in ağustos ayında kullanıcılarına sunduğu bedava oyunların tamamı ise şöyle:

Platforma Eklendi

  • SteamWorld Heist [GOG]

  • Deus Ex: Mankind Divided [GOG]

  • Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]

  • Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]

8 Ağustos

15 Ağustos

  • Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App]

  • Beholder 3 [Amazon Games App]

  • Hard West 2 [GOG]

  • En Garde! [GOG]

  • Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]

22 Ağustos

  • Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]

  • KeyWe [Epic Games Store]

  • Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]

  • Spells & Secrets [GOG]

  • Young Souls [Amazon Games App]

29 Ağustos

  • Arcade Paradise [GOG]

  • INDUSTRIA [GOG]

  • The Collage Atlas [Amazon Games App]

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