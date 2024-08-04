Valorant Konsollar İçin Resmi Çıkışını Yaptı: Hangi Konsollardan Oynanabiliyor?
Valorant Konsollar İçin Resmi Çıkışını Yaptı: Hangi Konsollardan Oynanabiliyor?
Riot Games'in tüm dünyada büyük popülerliğe kavuşan rekabetçi FPS oyunu Valorant nihayet konsollar için de rersmi olarak çıktı.
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2020 yılında PC için çıkan Valorant'ın konsol betası da geçtiğimiz günlerde başlamıştı.
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Valorant nihayet konsollardaki resmi çıkışını da yaptı.
Peki oynaması ücretsiz Valorant hangi konsollarda oyuncularla buluştu?
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