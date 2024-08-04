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Valorant Konsollar İçin Resmi Çıkışını Yaptı: Hangi Konsollardan Oynanabiliyor?

Valorant Konsollar İçin Resmi Çıkışını Yaptı: Hangi Konsollardan Oynanabiliyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 13:48

Riot Games'in tüm dünyada büyük popülerliğe kavuşan rekabetçi FPS oyunu Valorant nihayet konsollar için de rersmi olarak çıktı.

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2020 yılında PC için çıkan Valorant'ın konsol betası da geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

2020 yılında PC için çıkan Valorant'ın konsol betası da geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

PC çıkışının ve kazandığı büyük kitlenin ardından konsollar için de geliştirilme aşamasında olduğunu bildiğimiz Valorant'ın konsol açık betası geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Valorant nihayet konsollardaki resmi çıkışını da yaptı.

Peki oynaması ücretsiz Valorant hangi konsollarda oyuncularla buluştu?

Peki oynaması ücretsiz Valorant hangi konsollarda oyuncularla buluştu?

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları Valorant'ı tamamen ücretsiz bir biçimde konsol mağazası üzerinden indirip oynamaya başlayabilirler. Bunun yanında PC'deki hesap ilerlemenizi konsolunuza da taşıyabileceğinizi de hatırlatmış olalım.

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