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İnternetin Delisi IShowSpeed Canlı Yayında 2 Spor Arabanın Üstünden Atladı

İnternetin Delisi IShowSpeed Canlı Yayında 2 Spor Arabanın Üstünden Atladı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 12:47

Lüks bir spor arabanın üzerinden atladığı ilk videosu bolca 'sahte mi değil mi' tartışmalarına sebep olan IShowSpeed bu kez de arka arkaya iki arabanın üzerinden atlayarak işi bir üst boyuta taşıdı.

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İnternet aleminin en çok izlenen yayıncılarından IShowSpeed geçtiğimiz günlerde büyük hayranı olduğu Ronaldo temalı spor arabasının üzerinden atlarken paylaştığı bir video ile interneti ikiye bölmüştü.

Hayranlar henüz bir arabanın gerçekliğini sorgularken IShowSpeed bu kez de arka arkaya iki spor arabanın üzerinden atladığı anları paylaşarak işi epey büyüttü!

IShowSpeed'in bu tehlikeli numarası yine de herkesi ikna edebilmiş değil.

IShowSpeed'in bu tehlikeli numarası yine de herkesi ikna edebilmiş değil.

İzleyicilerin bir kısmı farklı açılardan kayda alınan anların ardından da Speed'in gerçekten bunu gerçekleştirdiğine hala inanmıyor. Canlı yayındaki bu anların 'maskeleme' tekniği kullanılarak yapıldığı şüpheciler arasındaki en güçlü argümanlardan.

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