İnternetin Delisi IShowSpeed Canlı Yayında 2 Spor Arabanın Üstünden Atladı
İnternetin Delisi IShowSpeed Canlı Yayında 2 Spor Arabanın Üstünden Atladı
Lüks bir spor arabanın üzerinden atladığı ilk videosu bolca 'sahte mi değil mi' tartışmalarına sebep olan IShowSpeed bu kez de arka arkaya iki arabanın üzerinden atlayarak işi bir üst boyuta taşıdı.
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İnternet aleminin en çok izlenen yayıncılarından IShowSpeed geçtiğimiz günlerde büyük hayranı olduğu Ronaldo temalı spor arabasının üzerinden atlarken paylaştığı bir video ile interneti ikiye bölmüştü.
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Hayranlar henüz bir arabanın gerçekliğini sorgularken IShowSpeed bu kez de arka arkaya iki spor arabanın üzerinden atladığı anları paylaşarak işi epey büyüttü!
IShowSpeed'in bu tehlikeli numarası yine de herkesi ikna edebilmiş değil.
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