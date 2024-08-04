Efsane Espor Oyuncusu Faker Sinir Krizi Geçirdi: Hayranlar Endişeli!
Efsane Espor Oyuncusu Faker Sinir Krizi Geçirdi: Hayranlar Endişeli!
Dünyanın en iyi espor oyuncuları arasında gösterilen League of Legends efsanesi Lee “Faker” Sang-hyeok geçirdiği ve hayranlarını korkutan sinir kriziyle gündemde.
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Şimşek hızında refleksleri ve oyundaki ustalığıyla Faker espor arenasının gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden.
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Ancak Faker son maçında geçirdiği sinir krizi ile hayranlarını mental durumu hakkında hayli endişelendirdi.
Efsane esporcunun sinir krizi hayranları epey endişelendirmiş olsa da henüz kendisinden konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.
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