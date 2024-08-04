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Efsane Espor Oyuncusu Faker Sinir Krizi Geçirdi: Hayranlar Endişeli!

Efsane Espor Oyuncusu Faker Sinir Krizi Geçirdi: Hayranlar Endişeli!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 16:18

Dünyanın en iyi espor oyuncuları arasında gösterilen League of Legends efsanesi  Lee “Faker” Sang-hyeok geçirdiği ve hayranlarını korkutan sinir kriziyle gündemde.

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Şimşek hızında refleksleri ve oyundaki ustalığıyla Faker espor arenasının gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden.

Şimşek hızında refleksleri ve oyundaki ustalığıyla Faker espor arenasının gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden.

28 yaşındaki Güney Koreli League of Legends oyuncusu 2013 yılından bu yana aktif olarak profesyonel espor sahnesinde ve efsanesini de 4 Dünya Şampiyonluğu dahil olmak üzere sayısız başarısı ile pekiştirdi.

Ancak Faker son maçında geçirdiği sinir krizi ile hayranlarını mental durumu hakkında hayli endişelendirdi.

Efsane esporcunun sinir krizi hayranları epey endişelendirmiş olsa da henüz kendisinden konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Efsane esporcunun sinir krizi hayranları epey endişelendirmiş olsa da henüz kendisinden konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Pek çok hayran Faker'ın mental sağlığından endişe ederken rekabetin en üst seviyede yaşandığı espor arenasının baskısına dayanabilmenin de ne kadar zor olduğu böylece bir kez daha akıllara gelmiş oldu.

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