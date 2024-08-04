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Yeni Darksiders Oyunu Gizemli Bir Fragman Eşliğinde Duyuruldu

Yeni Darksiders Oyunu Gizemli Bir Fragman Eşliğinde Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 17:01

Mahşerin atlıları geri dönüyor! Darksiders serisinin yeni oyunundan gelen gizemli fragman ve duyuru oyuncuları heyecanlandırdı.

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Darksiders serisinin ilk oyunuyla takvimler 2010 yılını gösterirken tanışmıştık.

Darksiders serisinin ilk oyunuyla takvimler 2010 yılını gösterirken tanışmıştık.

Hack'n slash türündeki oyunumuz bizleri mahşerin meşhur dört atlısıyla tanıştırıyor, ilk oyunda ise kontrolümüze atlıların en ürkünçlerinden olan Savaş'ı veriyordu.

Uzun süredir sessizliğe gömülmüş Darksiders serisinden hayranları heyecanlandıran yeni bir fragman geldi.

Peki henüz adını dahi bilmediğimiz yeni Darksiders oyunu ne zaman çıkacak?

Peki henüz adını dahi bilmediğimiz yeni Darksiders oyunu ne zaman çıkacak?

THQ Nordic Digital Showcase etkinliğindeki duyuru hayranları heyecanlandırmış olsa da elimizde henüz 'detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı' bilgisinden başka bir şey yok. Kısacası oyunun adı da dahil olmak üzere pek çok bilgi için biraz daha beklememiz gerekecek.

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