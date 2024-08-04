Yeni Darksiders Oyunu Gizemli Bir Fragman Eşliğinde Duyuruldu

THQ Nordic Digital Showcase etkinliğindeki duyuru hayranları heyecanlandırmış olsa da elimizde henüz 'detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı' bilgisinden başka bir şey yok. Kısacası oyunun adı da dahil olmak üzere pek çok bilgi için biraz daha beklememiz gerekecek.