Yeni Darksiders Oyunu Gizemli Bir Fragman Eşliğinde Duyuruldu
Yeni Darksiders Oyunu Gizemli Bir Fragman Eşliğinde Duyuruldu
Mahşerin atlıları geri dönüyor! Darksiders serisinin yeni oyunundan gelen gizemli fragman ve duyuru oyuncuları heyecanlandırdı.
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Darksiders serisinin ilk oyunuyla takvimler 2010 yılını gösterirken tanışmıştık.
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Uzun süredir sessizliğe gömülmüş Darksiders serisinden hayranları heyecanlandıran yeni bir fragman geldi.
Peki henüz adını dahi bilmediğimiz yeni Darksiders oyunu ne zaman çıkacak?
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