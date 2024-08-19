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"Edepsiz!" MasterChef Yarışmacıları Deniz'in Arkasından Neler Söyledi Neler!

"Edepsiz!" MasterChef Yarışmacıları Deniz'in Arkasından Neler Söyledi Neler!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 22:20

MasterChef'te ikinci hafta elenen isim Deniz oldu. Deniz gittikten sonraki ilk bölümde yarışmacılar arkasından bakın neler söyledi...

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MasterChef'te ikinci hafta eleme potasından herkesi şok eden bir isim çıktı. İlk günden bu yana izleyiciden yarışmacısına herkese yaka silktiren Deniz gitti.

MasterChef'te ikinci hafta eleme potasından herkesi şok eden bir isim çıktı. İlk günden bu yana izleyiciden yarışmacısına herkese yaka silktiren Deniz gitti.

Deniz'in davranışları ve sert çıkışları yarışmacı arkadaşlarını da bıktırmıştı. Daha ilk haftadan Deniz'in kavga etmediği kimse kalmadı.

Deniz'in davranışları ve sert çıkışları yarışmacı arkadaşlarını da bıktırmıştı. Daha ilk haftadan Deniz'in kavga etmediği kimse kalmadı.

Bir ara Ayşe ile kapıştı, hatta Ayşe'yi ağlattı. Onur'un Deniz'e çıkışı çok konuşuldu. Derken, Deniz yarışmaya erken veda etti.

Bir ara Ayşe ile kapıştı, hatta Ayşe'yi ağlattı. Onur'un Deniz'e çıkışı çok konuşuldu. Derken, Deniz yarışmaya erken veda etti.

Deniz'in gitmesi izleyenleri epey memnun etmişti ancak yarışmacıların fikirlerini bilmiyorduk. Bugünkü bölümde yarışmacılar Deniz'in arkasından bakın neler söyledi...

Deniz'in gitmesi izleyenleri epey memnun etmişti ancak yarışmacıların fikirlerini bilmiyorduk. Bugünkü bölümde yarışmacılar Deniz'in arkasından bakın neler söyledi...

Beyza'nın Deniz hakkındaki düşünceleri...

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Ezgi, Deniz için böyle konuştu:

Onur ise Deniz'in nerede ne konuşacağını bilmediğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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