"Edepsiz!" MasterChef Yarışmacıları Deniz'in Arkasından Neler Söyledi Neler!
"Edepsiz!" MasterChef Yarışmacıları Deniz'in Arkasından Neler Söyledi Neler!
MasterChef'te ikinci hafta elenen isim Deniz oldu. Deniz gittikten sonraki ilk bölümde yarışmacılar arkasından bakın neler söyledi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te ikinci hafta eleme potasından herkesi şok eden bir isim çıktı. İlk günden bu yana izleyiciden yarışmacısına herkese yaka silktiren Deniz gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz'in davranışları ve sert çıkışları yarışmacı arkadaşlarını da bıktırmıştı. Daha ilk haftadan Deniz'in kavga etmediği kimse kalmadı.
Bir ara Ayşe ile kapıştı, hatta Ayşe'yi ağlattı. Onur'un Deniz'e çıkışı çok konuşuldu. Derken, Deniz yarışmaya erken veda etti.
Deniz'in gitmesi izleyenleri epey memnun etmişti ancak yarışmacıların fikirlerini bilmiyorduk. Bugünkü bölümde yarışmacılar Deniz'in arkasından bakın neler söyledi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın