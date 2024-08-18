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MasterChef'te Yarışmacının Ayakkabılarını Çıkarıp Yere Oturması Gündemde!

MasterChef'te Yarışmacının Ayakkabılarını Çıkarıp Yere Oturması Gündemde!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 15:14

MasterChef'te Nevzat'ın geçtiğimiz bölüm ayakkabılarını çıkarıp yere oturması gündem oldu. Sosyal medyadan yarışmacının bu hareketine onlarca yorum geldi.

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MasterChef'te rekabet dolu yarışın yanı sıra yarışmacıların yaptığı hareketler de devamlı takip ediliyor.

MasterChef'te rekabet dolu yarışın yanı sıra yarışmacıların yaptığı hareketler de devamlı takip ediliyor.

Bu kez izleyicilerin radarında Nevzat vardı. Yarışmacı ayakkabılarını çıkarıp stüdyoda yere oturduğu anlarla gündem oldu.

Bu kez izleyicilerin radarında Nevzat vardı. Yarışmacı ayakkabılarını çıkarıp stüdyoda yere oturduğu anlarla gündem oldu.

İşte o anlar:

İşte o anlar:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Yarışmacı daha önce de stüdyoya terlikle gelmesi ile gündem olmuştu.

Yarışmacı daha önce de stüdyoya terlikle gelmesi ile gündem olmuştu.
twitter.com
twitter.com

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twitter.com

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