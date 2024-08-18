MasterChef'te Yarışmacının Ayakkabılarını Çıkarıp Yere Oturması Gündemde!
MasterChef'te Yarışmacının Ayakkabılarını Çıkarıp Yere Oturması Gündemde!
MasterChef'te Nevzat'ın geçtiğimiz bölüm ayakkabılarını çıkarıp yere oturması gündem oldu. Sosyal medyadan yarışmacının bu hareketine onlarca yorum geldi.
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MasterChef'te rekabet dolu yarışın yanı sıra yarışmacıların yaptığı hareketler de devamlı takip ediliyor.
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Bu kez izleyicilerin radarında Nevzat vardı. Yarışmacı ayakkabılarını çıkarıp stüdyoda yere oturduğu anlarla gündem oldu.
İşte o anlar:
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Yarışmacı daha önce de stüdyoya terlikle gelmesi ile gündem olmuştu.
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