Görüş Bildir
Haberler
TV
Ettiğini Buldu mu? MasterChef'te Deniz'in Elenmesine İzleyici "Oh Olsun!" Dedi!

Ettiğini Buldu mu? MasterChef'te Deniz'in Elenmesine İzleyici "Oh Olsun!" Dedi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 17:07

MasterChef'in ikinci haftasında elenen isim Deniz oldu. Deniz'in elenmesine sosyal medyada izleyiciden yorum üstüne yorum geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef'te sezonun ilk haftasında elenerek yarışmaya veda eden isim Serhat olmuştu. İkinci haftada ise veda eden isim Deniz oldu.

MasterChef'te sezonun ilk haftasında elenerek yarışmaya veda eden isim Serhat olmuştu. İkinci haftada ise veda eden isim Deniz oldu.

MasterChef'in ilk gününden bu yana yarışmacılara davranışları nedeniyle tepki toplayan Deniz, sosyal medyada gidişiyle yorum aldı.

MasterChef'in ilk gününden bu yana yarışmacılara davranışları nedeniyle tepki toplayan Deniz, sosyal medyada gidişiyle yorum aldı.

Deniz'in gidişine sevinen izleyenler "Ettiğini buldu" dedi.

Deniz'in gidişine sevinen izleyenler "Ettiğini buldu" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın