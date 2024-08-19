Ettiğini Buldu mu? MasterChef'te Deniz'in Elenmesine İzleyici "Oh Olsun!" Dedi!
Ettiğini Buldu mu? MasterChef'te Deniz'in Elenmesine İzleyici "Oh Olsun!" Dedi!
MasterChef'in ikinci haftasında elenen isim Deniz oldu. Deniz'in elenmesine sosyal medyada izleyiciden yorum üstüne yorum geldi.
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MasterChef'te sezonun ilk haftasında elenerek yarışmaya veda eden isim Serhat olmuştu. İkinci haftada ise veda eden isim Deniz oldu.
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MasterChef'in ilk gününden bu yana yarışmacılara davranışları nedeniyle tepki toplayan Deniz, sosyal medyada gidişiyle yorum aldı.
Deniz'in gidişine sevinen izleyenler "Ettiğini buldu" dedi.
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