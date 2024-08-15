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MasterChef Deniz'in Fragmandaki Tuhaf Hareketleri İzleyenlerin Sabrını Taşırdı!

MasterChef Deniz'in Fragmandaki Tuhaf Hareketleri İzleyenlerin Sabrını Taşırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 12:50

MasterChef'te Deniz artık izleyenlerin sabrını taşırdı. Yeni bölüm fragmanında Deniz'in arkadaşlarına bakışını ve davranışlarını görenler X'de tepki gösterdi.

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MasterChef'te Deniz kaosu devam ediyor. Dünkü bölümde küfürlü konuşması ile gündem olmuştu.

MasterChef'te Deniz kaosu devam ediyor. Dünkü bölümde küfürlü konuşması ile gündem olmuştu.

Yayınlanan yeni bölümde ise Deniz'in Zeynep'e sinir krizi geçirttiği anlar dikkat çekti. Fragmanın diğer bir olayı ise tavırları oldu.

Yayınlanan yeni bölümde ise Deniz'in Zeynep'e sinir krizi geçirttiği anlar dikkat çekti. Fragmanın diğer bir olayı ise tavırları oldu.

Deniz'in yarışmacı arkadaşlarına bakışları ve tavırları tepki topladı. Önce o anlara bir bakalım...

Deniz'in yarışmacı arkadaşlarına bakışları ve tavırları tepki topladı. Önce o anlara bir bakalım...

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