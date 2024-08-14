MasterChef Elemede Onur Yukardan Tüyo Veren Ümmühan'a Fena Çıkıştı!
MasterChef Elemede Onur Yukardan Tüyo Veren Ümmühan'a Fena Çıkıştı!
MasterChef'in dün akşamki bölümünde kazanan Kırmızı takım oldu. Elemeler sırasında Mavi takımdaki arkadaşına yukardan taktik veren Ümmühan'a Onur fena çıkıştı.
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MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde gerginlik yine hat safhadaydı. Bu kez başroller Onur ve Ümmühan oldu.
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Kırmızı takımın kazanması ile birlikte Mavi takım elemeye kaldı. Takım canhıraş mücadele ederken kriz çıktı.
Kırmızı takımda yer alan yarışmacı Ümmühan, balkondan eleme için yarışan Mavi takımı izlerken sessiz kalamadı.
Mavi takımdaki arkadaşı Kerem'e taktik vermek isteyen yarışmacı, yönlendirmelerine devam edince Onur çok sinirlendi.
Ezgi de Ümmühan gibi tüyo verenler arasındaydı ama Ümmühan'ın sesini duyan Onur, ona çıkıştı.
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Somer Şef'in de araya girdiği anlar da Onur Ümmühan'a sözleri ile sosyal medyada gündem oldu.
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