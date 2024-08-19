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Milyoner'de Yarışmacının Şarkının İçinde Geçen İsmini Bilememesi Dalga Konusu Oldu

Milyoner'de Yarışmacının Şarkının İçinde Geçen İsmini Bilememesi Dalga Konusu Oldu

Kim Milyoner Olmak İster
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 20:04

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Yeliz Hazal'a yabancı bir şarkının ismi soruldu. Şarkıda, şarkının isminin defalarca telafuz edildiğini söyleyen kullanıcılar sosyal medyada yarışmacıya tepki gösterdi.

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Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bundan böyle sunucumuz Oktay Kaynarca olacak.

Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bundan böyle sunucumuz Oktay Kaynarca olacak.

İmirzalioğlu'nun son bölümlerini sunduğu yarışmaya geçtiğimiz bölüm Yeliz Hazal katıldı.

İmirzalioğlu'nun son bölümlerini sunduğu yarışmaya geçtiğimiz bölüm Yeliz Hazal katıldı.

Yarışmacıya Sabrina Carpenter'ın bir şarkısı soruldu. Yarışmada şarkının ismini bilmeye çalışan yarışmacı joker hakkını kullandı.

Yarışmacıya Sabrina Carpenter'ın bir şarkısı soruldu. Yarışmada şarkının ismini bilmeye çalışan yarışmacı joker hakkını kullandı.

O anlara izleyenler "Şarkının içinde isim defa kez geçiyor", diyerek yarışmacının bilememesine tepki gösterdi. Cevap "Espresso" olacaktı.

O anlara izleyenler "Şarkının içinde isim defa kez geçiyor", diyerek yarışmacının bilememesine tepki gösterdi. Cevap "Espresso" olacaktı.

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Bazı kullanıcılar ise tepki gösterenlere kızdı.

Bazı kullanıcılar ise tepki gösterenlere kızdı.
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