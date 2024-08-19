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MasterChef'te Üçüncü Haftanın Takım Kaptanları Belli Oldu!

MasterChef'te Üçüncü Haftanın Takım Kaptanları Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 23:35

MasterChef'te kıyasıya yarış sürüyor. Üçüncü haftaya giren yarışmacılar arasında zorlu rekabetin ardından takım kaptanları belirlendi.

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MasterChef'te üçüncü haftaya girdik. Yeni sezonda rekabet hızla devam ederken Deniz'in elenmesi hepimizi şok etmişti.

MasterChef'te üçüncü haftaya girdik. Yeni sezonda rekabet hızla devam ederken Deniz'in elenmesi hepimizi şok etmişti.

Geçtiğimiz hafta eleme potasının yaktığı isimlerden biri Deniz oldu. İlk hafta ise Serhat aramızdan ayrılmıştı.

Geçtiğimiz hafta eleme potasının yaktığı isimlerden biri Deniz oldu. İlk hafta ise Serhat aramızdan ayrılmıştı.

Yarışın yeni bölümünde yedeklerden Şirin katıldı. Bu hafta üçüncü haftaya giren yarışmacılar arasında takım kaptanları belirlendi.

Yarışın yeni bölümünde yedeklerden Şirin katıldı. Bu hafta üçüncü haftaya giren yarışmacılar arasında takım kaptanları belirlendi.

Yarışmacılar bu hafta yarışta en iyi simiti yapmak için mücadele etti. Sonunda kazanan ise Onur oldu. Karşısına ise Beyza'yı seçti.

Yarışmacılar bu hafta yarışta en iyi simiti yapmak için mücadele etti. Sonunda kazanan ise Onur oldu. Karşısına ise Beyza'yı seçti.

Yeni haftada Onur mavi takım kaptanıyken, Beyza ise kırmızı takıma liderlik edecek. Bakalım, bu hafta neler olacak?

Yeni haftada Onur mavi takım kaptanıyken, Beyza ise kırmızı takıma liderlik edecek. Bakalım, bu hafta neler olacak?
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