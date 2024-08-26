Kim Milyoner Olmak İster’de 300 Bin TL'lik Osmanlı Sorusu Yarışmacıyı Yanılttı!
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 Bin TL'lik Osmanlı Sorusu Yarışmacıyı Yanılttı!
Kim Milyoner Olmak İster programında 300 bin TL'lik soruya gelen yarışmacıya sorulan Osmanlı sorusu, geceye damgasını vurdu.
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Geçtiğimiz akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.
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Programda bir Osmanlı tarihi sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yarışmada yer alan Aybatur Kıvanç adlı yarışmacıya, "Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?" şeklinde bir soru yöneltildi.
Soru ve seçenekler aşağıdaki gibiydi:
Doğru cevap C seçeneği olan "III. Mustafa ve IV. Mustafa" idi. Ancak, yarışmacı A seçeneği olan III. Murad ve IV. Murad yanıtını vererek 50 bin TL kazandıktan sonra elendi.
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Yanıtın ardından Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "1600'lere kadar Osmanlı tahtı babadan oğula geçiyordu, ancak bu tarihten sonra kuzenler, amca ve oğulları arasında geçişler yaşandı" şeklinde bir bilgi verdi.
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