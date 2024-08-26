Görüş Bildir
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 Bin TL'lik Osmanlı Sorusu Yarışmacıyı Yanılttı!

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 Bin TL'lik Osmanlı Sorusu Yarışmacıyı Yanılttı!

Kim Milyoner Olmak İster
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 12:03

Kim Milyoner Olmak İster programında 300 bin TL'lik soruya gelen yarışmacıya sorulan Osmanlı sorusu, geceye damgasını vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.

Geçtiğimiz akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.

Programda bir Osmanlı tarihi sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Programda bir Osmanlı tarihi sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yarışmada yer alan Aybatur Kıvanç adlı yarışmacıya, "Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Yarışmada yer alan Aybatur Kıvanç adlı yarışmacıya, "Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Soru ve seçenekler aşağıdaki gibiydi:

Soru ve seçenekler aşağıdaki gibiydi:

Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?

 A) III. Murad ve IV. Murad

B) III. Mehmed ve IV. Mehmed

C) III. Mustafa ve IV. Mustafa

D) III. Ahmed ve IV. Ahmed

Doğru cevap C seçeneği olan "III. Mustafa ve IV. Mustafa" idi. Ancak, yarışmacı A seçeneği olan III. Murad ve IV. Murad yanıtını vererek 50 bin TL kazandıktan sonra elendi.

Doğru cevap C seçeneği olan "III. Mustafa ve IV. Mustafa" idi. Ancak, yarışmacı A seçeneği olan III. Murad ve IV. Murad yanıtını vererek 50 bin TL kazandıktan sonra elendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yanıtın ardından Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "1600'lere kadar Osmanlı tahtı babadan oğula geçiyordu, ancak bu tarihten sonra kuzenler, amca ve oğulları arasında geçişler yaşandı" şeklinde bir bilgi verdi.

Yanıtın ardından Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "1600'lere kadar Osmanlı tahtı babadan oğula geçiyordu, ancak bu tarihten sonra kuzenler, amca ve oğulları arasında geçişler yaşandı" şeklinde bir bilgi verdi.

İşte yarışmadan o anlar...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın