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Şok Eden Veda! MasterChef Türkiye'de Elenen Yarışmacı Belli Oldu!

Şok Eden Veda! MasterChef Türkiye'de Elenen Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 00:10

MasterChef Türkiye'de üçüncü haftayı geride bıraktık. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından MasterChef'te bu hafta kim elendi?

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MasterChef'te kıyasıya rekabet devam ederken her hafta bir kişi eleniyor. İlk hafta Serhat, ikinci hafta ise tartışmalı yarışmacı Deniz elenen isim olmuştu.

MasterChef'te kıyasıya rekabet devam ederken her hafta bir kişi eleniyor. İlk hafta Serhat, ikinci hafta ise tartışmalı yarışmacı Deniz elenen isim olmuştu.

Deniz'in elenmesinin ardından dengelerin değiştiği MasterChef'te bu hafta Nevzat, Ümmühan, Zübeyde, Çağlar, Ayşe, Ezgi ve Alper potaya girdi.

Deniz'in elenmesinin ardından dengelerin değiştiği MasterChef'te bu hafta Nevzat, Ümmühan, Zübeyde, Çağlar, Ayşe, Ezgi ve Alper potaya girdi.

İlk turda Ezgi, Çağlar ve Alper yarışı kazananlardan oldu. Yukarı çıkan yarışmacılar ikinci turda arkadaşlarının potadan çıkma çabasını izledi.

İlk turda Ezgi, Çağlar ve Alper yarışı kazananlardan oldu. Yukarı çıkan yarışmacılar ikinci turda arkadaşlarının potadan çıkma çabasını izledi.

Siyah sarımsak verilen yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için mücadele verdi. Önce Ayşe ve Nevzat potadan en iyi tabakları çıkararak çıktı.

Siyah sarımsak verilen yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için mücadele verdi. Önce Ayşe ve Nevzat potadan en iyi tabakları çıkararak çıktı.

Zübeyde ile Ümmühan'ın sona kaldığı yarışta elenen isim Ümmühan oldu.

Zübeyde ile Ümmühan'ın sona kaldığı yarışta elenen isim Ümmühan oldu.
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