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MasterChef Nevzat'ın Bebeklik Hali O Yarışmacıya Benzetildi!

MasterChef Nevzat'ın Bebeklik Hali O Yarışmacıya Benzetildi!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 12:40

MasterChef Türkiye yarışmacısı Nevzat, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Nevzat'ın o hali beğeni rekoru kırarken bebekliğinin yarışmacı arkadaşlarından birine olan benzerliği şoke etti.

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MasterChef Türkiye 7. sezonunun sempatik yarışmacılarından Nevzat, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

MasterChef Türkiye 7. sezonunun sempatik yarışmacılarından Nevzat, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Özel hayatı ve yarışmayla alakalı paylaşımlarıyla gündem olan Nevzat son olarak bebeklik fotoğrafını paylaşmış ve gözlerimizden adeta kalpler çıkarmıştı.

Özel hayatı ve yarışmayla alakalı paylaşımlarıyla gündem olan Nevzat son olarak bebeklik fotoğrafını paylaşmış ve gözlerimizden adeta kalpler çıkarmıştı.

Nevzat'ın bebeklik fotoğrafını şuraya bırakalım:

Nevzat'ın bebeklik fotoğrafını şuraya bırakalım:

Nevzat'ın bebeklik hali bir MasterChef yarışmacısına aşırı benzetilince haliyle sosyal medyada viral olmaktan geri kalamadı.

Nevzat'ın bebeklik hali bir MasterChef yarışmacısına aşırı benzetilince haliyle sosyal medyada viral olmaktan geri kalamadı.

Nevzat'ın bebekliğinin benzetildiği yarışmacı ise Kaan! Gerçekten hık demiş burnundan düşmüş 😅

Nevzat'ın bebekliğinin benzetildiği yarışmacı ise Kaan! Gerçekten hık demiş burnundan düşmüş 😅
twitter.com

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