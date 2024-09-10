MasterChef Nevzat'ın Bebeklik Hali O Yarışmacıya Benzetildi!

MasterChef Türkiye yarışmacısı Nevzat, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Nevzat'ın o hali beğeni rekoru kırarken bebekliğinin yarışmacı arkadaşlarından birine olan benzerliği şoke etti.