MasterChef Nevzat'ın Bebeklik Hali O Yarışmacıya Benzetildi!
MasterChef Nevzat'ın Bebeklik Hali O Yarışmacıya Benzetildi!
MasterChef Türkiye yarışmacısı Nevzat, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Nevzat'ın o hali beğeni rekoru kırarken bebekliğinin yarışmacı arkadaşlarından birine olan benzerliği şoke etti.
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MasterChef Türkiye 7. sezonunun sempatik yarışmacılarından Nevzat, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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Özel hayatı ve yarışmayla alakalı paylaşımlarıyla gündem olan Nevzat son olarak bebeklik fotoğrafını paylaşmış ve gözlerimizden adeta kalpler çıkarmıştı.
Nevzat'ın bebeklik fotoğrafını şuraya bırakalım:
Nevzat'ın bebeklik hali bir MasterChef yarışmacısına aşırı benzetilince haliyle sosyal medyada viral olmaktan geri kalamadı.
Nevzat'ın bebekliğinin benzetildiği yarışmacı ise Kaan! Gerçekten hık demiş burnundan düşmüş 😅
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