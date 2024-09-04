Yalı Çapkını'nda Ferit'e Partner Olan Pelin Akil'e SeyFer Hayranından Gelen Yorum Dehşete Düşürdü!

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda hem Seyran'a hem Ferit'e başka partnerler geleceği haberi ortalığı fena karıştırmıştı. Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'e partner olan Pelin Akil'in Diyar karakterini canlandıracağı duyurulmuştu. Ancak SeyFer hayranları bu duruma büyük tepki gösterdi. Akil'e gelen akılalmaz yorum sonucu ünlü oyuncu fotoğraflarını yoruma kapattı!