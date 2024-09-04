Yalı Çapkını'nda Ferit'e Partner Olan Pelin Akil'e SeyFer Hayranından Gelen Yorum Dehşete Düşürdü!
Yalı Çapkını'nda Ferit'e Partner Olan Pelin Akil'e SeyFer Hayranından Gelen Yorum Dehşete Düşürdü!
Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda hem Seyran'a hem Ferit'e başka partnerler geleceği haberi ortalığı fena karıştırmıştı. Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'e partner olan Pelin Akil'in Diyar karakterini canlandıracağı duyurulmuştu. Ancak SeyFer hayranları bu duruma büyük tepki gösterdi. Akil'e gelen akılalmaz yorum sonucu ünlü oyuncu fotoğraflarını yoruma kapattı!
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Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nda izleyici açısından işler pek de yolunda gitmiyor.
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Seyran ve Ferit'in bir arada olmasını isteme çağrılarına bir türlü yanıt bulamayan izleyiciler bu kez sınırı biraz aştı.
Biliyorsunuz dizinin yeni sezonunda hem Seyran'a hem Ferit'e yeni partnerler geliyor. Ferit'in sevgilisini oynayacak oyuncu da Pelin Akil olmuştu.
Ancak bu haber izleyici tarafından pek de hoş karşılanmadı ve işler çığırından çıktı!
Seyran ve Ferit'in ayrılmasını istemeyen hayranlar öyle yorumlar yaptılar ki, Pelin Akil çareyi fotoğrafları yoruma kapatmakta buldu.
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O yorumlardan özellikle bir tanesi akıllara durgunluk getirecek cinstendi. Kurgu karakterlerle gerçek arasındaki bağı kurmak önemli. Bir kez daha anlamış olduk...
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