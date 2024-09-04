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Sıla Türkoğlu'nun İlk Dizisi Ağlama Anne'deki Hallerini Görünce Değişimine Çok Şaşıracaksınız!

Sıla Türkoğlu'nun İlk Dizisi Ağlama Anne'deki Hallerini Görünce Değişimine Çok Şaşıracaksınız!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 22:51

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle adeta büyülüyor. Benzersiz güzelliği ve oyunculuk konusundaki başarısıyla dillerden düşmeyen Türkoğlu'nun, rol aldığı ilk dizideki hallerini merak ettik. Bakalım güzel oyuncu ne kadar değişmiş?

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Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, 13 Eylül'de yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşacak.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, 13 Eylül'de yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşacak.

Dizide Fatih'le ilişkisi sebebiyle iki aileyi bir araya getirip tüm kaos akışını başlatan Doğa, Kızılcık Şerbeti'nin her şeye rağmen en masum ve en sevilen karakterlerinden biri.

Dizide Fatih'le ilişkisi sebebiyle iki aileyi bir araya getirip tüm kaos akışını başlatan Doğa, Kızılcık Şerbeti'nin her şeye rağmen en masum ve en sevilen karakterlerinden biri.

Karaktere hayat veren Sıla Türkoğlu'nun güzelliği o kadar büyüleyici ki, belki de bunun etkisiyle yaptıklarına kızamıyoruzdur.

Karaktere hayat veren Sıla Türkoğlu'nun güzelliği o kadar büyüleyici ki, belki de bunun etkisiyle yaptıklarına kızamıyoruzdur.

Her ne kadar Kızılcık Şerbeti'yle popülerliğini katlasa da aslında son yıllarda şöhret basamaklarını tek tek tırmanan Sıla Türkoğlu'nun her zaman mı bu kadar güzel göründüğünü bir merak ettik doğrusu.

Her ne kadar Kızılcık Şerbeti'yle popülerliğini katlasa da aslında son yıllarda şöhret basamaklarını tek tek tırmanan Sıla Türkoğlu'nun her zaman mı bu kadar güzel göründüğünü bir merak ettik doğrusu.

Ve bir anda kendimizi rol aldığı ilk dizi olan Ağlama Anne fotoğraflarının arasında bulduk!

Ve bir anda kendimizi rol aldığı ilk dizi olan Ağlama Anne fotoğraflarının arasında bulduk!
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2018 yılında yayınlanan dizide rol alan Sıla Türkoğlu'nun güzelliği o zaman da dillere destanmış.

2018 yılında yayınlanan dizide rol alan Sıla Türkoğlu'nun güzelliği o zaman da dillere destanmış.

Yüzünde şimdilerde küçük estetik dokunuşlar olduğu görülen Türkoğlu öyle pek de değişmemiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?

Yüzünde şimdilerde küçük estetik dokunuşlar olduğu görülen Türkoğlu öyle pek de değişmemiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?

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