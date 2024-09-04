Sıla Türkoğlu'nun İlk Dizisi Ağlama Anne'deki Hallerini Görünce Değişimine Çok Şaşıracaksınız!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle adeta büyülüyor. Benzersiz güzelliği ve oyunculuk konusundaki başarısıyla dillerden düşmeyen Türkoğlu'nun, rol aldığı ilk dizideki hallerini merak ettik. Bakalım güzel oyuncu ne kadar değişmiş?