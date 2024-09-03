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Yalı Çapkını'nda Ferit'in Yeni Partneri İçin Bomba İsme Teklif Gitti!

Yalı Çapkını'nda Ferit'in Yeni Partneri İçin Bomba İsme Teklif Gitti!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 12:46

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezon çalışmalarına tam gaz devam ederken, Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin yeni partneri Diyar'ın kim olacağı merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, Diyar karakteri için düşünülen ismi açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Star TV ekranlarında 2 sezondur devam eden Yalı Çapkını reyting oranlarında inanılmaz bir düşüş yaşarken 3. sezon için muazzam bir geri dönüş yapması bekleniyor.

Star TV ekranlarında 2 sezondur devam eden Yalı Çapkını reyting oranlarında inanılmaz bir düşüş yaşarken 3. sezon için muazzam bir geri dönüş yapması bekleniyor.

Ferit ve Seyran'ı boşanmış olarak izleyeceğimiz Yalı Çapkını'nda iki karakterin de hayatına başka kişiler girerken, Ferit ve Seyran'ın partnerlerini kimlerin canlandıracağı merak konusu olmuştu.

Ferit ve Seyran'ı boşanmış olarak izleyeceğimiz Yalı Çapkını'nda iki karakterin de hayatına başka kişiler girerken, Ferit ve Seyran'ın partnerlerini kimlerin canlandıracağı merak konusu olmuştu.

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin partneri Cem Söküt olurken, Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin partneri için Birsen Altuntaş bomba bir açıklamada bulundu.

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin partneri Cem Söküt olurken, Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin partneri için Birsen Altuntaş bomba bir açıklamada bulundu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Pelin Akil, Ferit'in partneri Diyar için teklif aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Pelin Akil, Ferit'in partneri Diyar için teklif aldı.

Güzel oyuncunun bu sezon bir yerli dizide yer alacağının sinyallerini vermesi ise bu iddiayı güçlendirdi.

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