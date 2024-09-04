Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'da Hapse Düşen Meryem'in Koğuş Arkadaşını Kimin Oynayacağı Belli Oldu!

Kızıl Goncalar'da Hapse Düşen Meryem'in Koğuş Arkadaşını Kimin Oynayacağı Belli Oldu!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 00:03

Yeni sezona başlamasını iple çektiğimiz Kızıl Goncalar'da kadro genişlemeye devam ediyor. Hapse düşeceği bilinen Meryem'e koğuş arkadaşı olarak yeni bir oyuncu daha diziye dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu 30 Eylül'de başlayacak.

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu 30 Eylül'de başlayacak.

Yepyeni karakterlerin dahil olacağı dizide hapishaneye girecek olan Meryem'e bir koğuş arkadaşı geliyor.

Yepyeni karakterlerin dahil olacağı dizide hapishaneye girecek olan Meryem'e bir koğuş arkadaşı geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre hapishanede yolunun kesişeceği Kevser karakterini Selen Kurtaran canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre hapishanede yolunun kesişeceği Kevser karakterini Selen Kurtaran canlandıracak.

Bakalım ikili arasındaki ilişkinin diziye etkisi nasıl olacak?

Bakalım ikili arasındaki ilişkinin diziye etkisi nasıl olacak?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın