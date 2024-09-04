Kızıl Goncalar'da Hapse Düşen Meryem'in Koğuş Arkadaşını Kimin Oynayacağı Belli Oldu!
Kızıl Goncalar'da Hapse Düşen Meryem'in Koğuş Arkadaşını Kimin Oynayacağı Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Yeni sezona başlamasını iple çektiğimiz Kızıl Goncalar'da kadro genişlemeye devam ediyor. Hapse düşeceği bilinen Meryem'e koğuş arkadaşı olarak yeni bir oyuncu daha diziye dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu 30 Eylül'de başlayacak.
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Yepyeni karakterlerin dahil olacağı dizide hapishaneye girecek olan Meryem'e bir koğuş arkadaşı geliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre hapishanede yolunun kesişeceği Kevser karakterini Selen Kurtaran canlandıracak.
Bakalım ikili arasındaki ilişkinin diziye etkisi nasıl olacak?
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