Aleyna Kalaycıoğlu'nun Engelli Kardeşi ile İlgili Survivor'da Konuştuğu Anlar Ortaya Çıktı!

'Kardeşim sürekli tatlı yiyip uyuyordu. Dikkatimi çekince hastaneye götürdüm. O zamanlar 15 yaşındaydım. Yarı özel bir hastaneye gittik. Doktor o gece tatile çıkacağı için acil bir tedavi yapmaya çalıştı çünkü birkaç saat sonra tatile çıkacaktı. 'Apandisit patlaması' deyip ameliyata aldı. Ama apandisti patlamamış, kalınlaşmış. Doktor ameliyattan sonra 'Şeker yesin' dedi, meyve yedirdik. 2 güne yakın uyanmadı meğer 500 şeker ile komadaymış! Cansu yoğun bakıma alınınca sözde doktor tatilden döndü. Ama artık her şey için çok geçti. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca dumuştu. Beyninin %70'inden fazlası hasarlıydı. Fişini çekmek için anneme sordular. Birkaç ay ömür biçmişlerdi. Ama annem 'Ben Cansu’yu hayatta tutacağım' dedi. Kardeşim sadece tip 1 diyabet hastasıymış! Ameliyatlık bir durumu da yoktu, hiçbir şeyi yoktu kardeşimin!'