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Aleyna Kalaycıoğlu'nun Engelli Kardeşi ile İlgili Survivor'da Konuştuğu Anlar Ortaya Çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Engelli Kardeşi ile İlgili Survivor'da Konuştuğu Anlar Ortaya Çıktı!

survivor
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 10:22

Survivor ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu'nun engeliyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 'Yalan söylüyor.' iddialarının ardından Survivor'da kardeşi hakkında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz sezon Survivor'ın en çok konuşulan ismi haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası şarkılarıyla da dikkat çekmişti. Son olarak kardeş ile ilgili yaptığı paylaşım herkesi üzdü.

Geçtiğimiz sezon Survivor'ın en çok konuşulan ismi haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası şarkılarıyla da dikkat çekmişti. Son olarak kardeş ile ilgili yaptığı paylaşım herkesi üzdü.

Aleyna'dan kardeşinin engeliyle ilgili açıklama geldi. Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını dile getiren Kalaycıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

Aleyna'dan kardeşinin engeliyle ilgili açıklama geldi. Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını dile getiren Kalaycıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

'Kardeşim sürekli tatlı yiyip uyuyordu. Dikkatimi çekince hastaneye götürdüm. O zamanlar 15 yaşındaydım. Yarı özel bir hastaneye gittik. Doktor o gece tatile çıkacağı için acil bir tedavi yapmaya çalıştı çünkü birkaç saat sonra tatile çıkacaktı. 'Apandisit patlaması' deyip ameliyata aldı. Ama apandisti patlamamış, kalınlaşmış. Doktor ameliyattan sonra 'Şeker yesin' dedi, meyve yedirdik. 2 güne yakın uyanmadı meğer 500 şeker ile komadaymış! Cansu yoğun bakıma alınınca sözde doktor tatilden döndü. Ama artık her şey için çok geçti. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca dumuştu. Beyninin %70'inden fazlası hasarlıydı. Fişini çekmek için anneme sordular. Birkaç ay ömür biçmişlerdi. Ama annem 'Ben Cansu’yu hayatta tutacağım' dedi. Kardeşim sadece tip 1 diyabet hastasıymış! Ameliyatlık bir durumu da yoktu, hiçbir şeyi yoktu kardeşimin!'

Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını söyleyen Aleyna, davasına devam ettiğini de söyledi. Hatta doktoru herkesin tanımasını istediğini de yazdı.

Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını söyleyen Aleyna, davasına devam ettiğini de söyledi. Hatta doktoru herkesin tanımasını istediğini de yazdı.

Bu açıklamasının ardından herkes üzülürken aradan bazı çatlak sesler de çıktı. Aleyna'nın bu açıklamasına "Yalan, daha önce böyle demiyordu." gibi yorumlar yazanlar oldu.

Bu açıklamasının ardından herkes üzülürken aradan bazı çatlak sesler de çıktı. Aleyna'nın bu açıklamasına "Yalan, daha önce böyle demiyordu." gibi yorumlar yazanlar oldu.

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twitter.com
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Bu yorumlara istinaden Aleyna'nın Survivor'da kardeşi ile ilgili yaptığı konuşma gündem oldu. O anları yeniden paylaşan kullanıcılar yalan söylemiyor, dediler.

Bu yorumlara istinaden Aleyna'nın Survivor'da kardeşi ile ilgili yaptığı konuşma gündem oldu. O anları yeniden paylaşan kullanıcılar yalan söylemiyor, dediler.

İşte o anlar...👇🏻

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