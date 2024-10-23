Aleyna Kalaycıoğlu'nun Engelli Kardeşi ile İlgili Survivor'da Konuştuğu Anlar Ortaya Çıktı!
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Engelli Kardeşi ile İlgili Survivor'da Konuştuğu Anlar Ortaya Çıktı!
Survivor ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu'nun engeliyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 'Yalan söylüyor.' iddialarının ardından Survivor'da kardeşi hakkında yaptığı konuşma ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz sezon Survivor'ın en çok konuşulan ismi haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası şarkılarıyla da dikkat çekmişti. Son olarak kardeş ile ilgili yaptığı paylaşım herkesi üzdü.
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Aleyna'dan kardeşinin engeliyle ilgili açıklama geldi. Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını dile getiren Kalaycıoğlu şu açıklamalarda bulundu:
Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını söyleyen Aleyna, davasına devam ettiğini de söyledi. Hatta doktoru herkesin tanımasını istediğini de yazdı.
Bu açıklamasının ardından herkes üzülürken aradan bazı çatlak sesler de çıktı. Aleyna'nın bu açıklamasına "Yalan, daha önce böyle demiyordu." gibi yorumlar yazanlar oldu.
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Bu yorumlara istinaden Aleyna'nın Survivor'da kardeşi ile ilgili yaptığı konuşma gündem oldu. O anları yeniden paylaşan kullanıcılar yalan söylemiyor, dediler.
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